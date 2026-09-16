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Presupuesto 2027: cinco claves macroeconómicas del proyecto

Entre los puntos centrales del Presupuesto 2027 se destacan una inflación anual del 21,1%, un crecimiento económico del 4% y la continuidad del superávit fiscal

16 de septiembre 2026 · 10:40hs
Entre los puntos centrales del Presupuesto 2027 se destacan una inflación anual del 21

Entre los puntos centrales del Presupuesto 2027 se destacan una inflación anual del 21,1%, un crecimiento económico del 4% y la continuidad del superávit fiscal
Entre los puntos centrales del Presupuesto 2027 se destacan una inflación anual del 21

Entre los puntos centrales del Presupuesto 2027 se destacan una inflación anual del 21,1%, un crecimiento económico del 4% y la continuidad del superávit fiscal

El Poder Ejecutivo presentará en las próximas horas ante el Congreso las proyecciones oficiales para el último año de gestión de Javier Milei. Entre los puntos centrales se destacan una inflación anual del 21,1%, un crecimiento económico del 4% y la búsqueda de un superávit fiscal por tercer año consecutivo.

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de la mesa política en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso los lineamientos principales del presupuesto. El proyecto contempla las metas macroeconómicas para el cierre del mandato presidencial. A continuación, los cinco ejes fundamentales de la iniciativa:

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El Gobierno eliminó una operatoria que permitía a las pymes evitar el impuesto al cheque mediante cuentas bursátiles, obligándolas a depositarlos en bancos.

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1. Inflación anual proyectada en 21,1%

El Gobierno contempla una pauta inflacionaria del 21,1% para todo 2027. La cifra cobra relevancia al considerar que la Argentina no registra una inflación inferior a ese nivel desde el año 2009, de acuerdo con los registros del INDEC y del IPC 9 Provincias. La meta oficial contrasta con la estimación del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, que prevé una inflación cercana al 30% para este año, y sigue a un ejercicio anterior en el que la previsión oficial del 10,1% fue superada al cuarto mes.

El dólar oficial cerró al alza en 1.430 pesos para la venta.

El dólar oficial cerró al alza en 1.430 pesos para la venta.

2. Dólar promedio en $1.728

En el aspecto cambiario, el presupuesto prevé un tipo de cambio promedio de $1.728 para 2027, lo que implica una cotización un 14,5% más cara que la actual. Como antecedente, la proyección oficial de $1.423 fijada para 2026 ya fue superada por el mercado (cotizando en torno a los $1.510), mientras que el REM espera que la divisa avance hasta los $1.630 hacia fin de este año.

3. Crecimiento del PBI fijado en 4%

El proyecto oficial prevé un incremento del PBI del 4% en 2027. De concretarse, el país encadenaría tres años consecutivos de expansión económica, tras la caída del 1,3% registrada en 2024 y el repunte del 4,5% en 2025. La meta del 4% coincide con las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2027, aunque consultoras como Invecq advierten que alcanzar las metas requerirá una recuperación más clara del mercado interno.

4. Tercer año consecutivo de superávit primario y financiero

El Gobierno busca revalidar la meta del superávit primario y financiero por tercer año consecutivo. La propuesta intenta consolidar el resultado alcanzado durante los dos primeros años de la gestión libertaria, cuando se registró superávit primario (1,8% en 2024 y 1,4% en 2025) y financiero (0,3% y 0,2%, respectivamente). Las estimaciones privadas prevén que este año también se lograría un resultado positivo.

5. Exportaciones e ingreso de divisas en niveles récord

Para 2027, las estimaciones oficiales proyectan exportaciones por más de US$ 130.000 millones, lo que representaría el valor nominal más alto desde el inicio de la serie oficial en 1990. Asimismo, el Ejecutivo prevé un superávit comercial de bienes y servicios superior a los US$ 15.000 millones, la cifra nominal más elevada desde 2019

Presupuesto 2027 Claves Proyecto Luis Caputo Javier Milei
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