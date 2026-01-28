Javier Milei cantó en el show de Fátima Florez y cerró la noche en La Derecha Fest

El presidente Javier Milei se subió al escenario durante la obra de teatro de su expareja y ambos cantaron a dúo "El rock del gato".

El presidente Javier Milei asistió este martes por la noche al Teatro Roxy de Mar del Plata para presenciar la obra de comedia de su expareja Fátima Florez. Sobre el final de la presentación, se subió al escenario para sumarse a la artista y juntos cantaron a dúo "El rock del gato" de Los Ratones Paranoicos, una de las canciones que había tocado junto a la Banda Presidencial en el Movistar Arena. Luego se dirigió a La Derecha Fest, donde dio un discurso ante militantes y seguidores.

En las afueras del teatro, se cruzaron los cánticos de opositores y militantes que hicieron escuchar sus consignas a favor y en contra del líder libertario. "Presidente, Presidente", gritaban por un lado, mientras que de la vereda contraria, los manifestantes coreaban: "Qué se vaya, qué se vaya".

Milei cantó con Fátima Florez

Derecha Fest

Luego de su paso por la obra de Florez, Milei se dirigió directamente a La Derecha Fest, donde fue el orador principal. El evento funciona como un punto de encuentro del espacio liberal-conservador y como plataforma para reforzar el discurso ideológico del oficialismo frente a militantes y simpatizantes.

Una vez que llegó al evento, como suele hacer en este tipo de actos, se mezcló entre el público multitudinario antes de llegar hasta el escenario mientras de fondo sonaba la canción "Panic Show" de La Renga. El Presidente abrió el discurso señalando que hay "tres frentes para cambiar el país: el de la gestión, el político y el de la batalla cultural". Si bien destacó que en el plano de la gestión demostró "que el liberalismo es superior en términos prácticos porque la gente prospera cuando se le saca al Estado de encima" y que en el político pudo validar "esa idea con avasallante superioridad con el voto de la gente" al remarcar que en las últimas elecciones le dieron "respaldo democrático", explicó que durante este discurso pondría el foco en la batalla cultural.

"Se le está viniendo la noche a los zurdos, la gente dijo 'basta de empobrecernos'", aseguró Milei y enfatizó: "La batalla cultural cumple un rol fundamental. Es el campo en el que distinguimos el bien del mal, es el instrumento que genera un cambio duradero y profundo en la dirección del bien. Es la batalla por las almas".

De esta manera, explicó que decidió poner el foco en este tercer "frente" durante su discurso en el Foro Económico de Davos la semana pasada porque "es mucho más importante utilizar esa exposición para dar la batalla cultural en lugar de atender cuestiones meramente coyunturales". "Si no tenemos claro cuál es nuestro norte, nos extraviamos. Tal como le pasó a la Argentina durante los últimos 100 años y como le pasó a Occidente en general", lanzó y destacó su exposición: "Hay que ir y jugar de visitante ahí".

En la misma línea, Milei hizo hincapié en el plano económico e hizo una enfática defensa del capitalismo al asegurar que es el sistema "más justo": "Donde no exista derecho por la propiedad privada, tampoco va a haber por la libertad y la vida. Vamos a seguir cambiando hasta que seamos el país más libre del mundo”.

Milei Fatima (1)

En un tramo de su discurso, enfocado en la teoría económica, hizo referencia a un asunto coyuntural y apuntó de manera indirecta contra Paolo Rocca, en medio del conflicto con Techint: "No son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado, deben desaparecer e ir a la quiebra. No son creadores de bienestar, son destructores de bienestar y de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse su coimas frente a los políticos. Eso no va a pasar en la Argentina por mas de que le pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos”.

Por otro lado, apuntó contra la oposición y a las administraciones anteriores al advertir que "Argentina llegó a algo impensado: políticos populistas y proteccionistas". En ese sentido, cuestionó: "¿Que sería ser popular? Que la gente pueda comprar más productos a menor precio. Pero no, están obsesionado con pagar caro”, criticó Milei.

Para cerrar, celebró: “Argentina le está demostrando al mundo que el verdadero camino es el de la derecha liberal libertaria. Es lo que volverá a hacer grande a la Argentina y Occidente", concluyó.