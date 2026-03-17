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Irán acusa a Argentina de "cruzar una línea roja"

Irán expresó: "Argentina se ha presentado como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación"

17 de marzo 2026 · 11:50hs
Irán expresó: Argentina se ha presentado como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación

Irán expresó: "Argentina se ha presentado como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación"

El gobierno de Irán acusó al presidente Javier Milei de haber cruzado una “línea roja imperdonable” tras declarar que la República Islámica es “enemiga de la Argentina”.

A través de una editorial del diario Tehran Times, sostuvo que el mandatario participa de un “proyecto de iranofobia” del “eje estadounidense-sionista” y advirtió que “Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino”.

El gobierno de EE.UU. estima que destruyó más del 90% de la capacidad de Irán para lanzar misiles y drones.

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La frase de Milei "Vamos a ganar. No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel".

Presidente de Irán 1 Masoud Pezeshkian (1)

El comunicado en Tehran Times

"Considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. La República Islámica de Irán, manteniendo al mismo tiempo una vigilancia total contra estos complots, debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. La mano de los enemigos de Irán está manchada con la sangre de personas inocentes de nuestro país, incluyendo a más de 160 estudiantes de la escuela de Minab (destruida recientemente por un misil estadounidense).

Ahora, Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada". “Recientemente, en un discurso en una universidad de Estados Unidos, [Milei] calificó explícitamente a Irán como un "enemigo" y declaró que la política exterior de su país está alineada con las estrategias agresivas de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí contra Irán.

Esto, mientras que la República Islámica de Irán nunca ha considerado al pueblo o al gobierno de Argentina como su enemigo, pero parece que Milei, con este enfoque y cruzando la línea roja de la seguridad nacional de Irán, busca sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí”.

Irán Argentina Javier Milei Estados Unidos Israel
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