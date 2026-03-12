El apoyo de Javier Milei a Manuel Adorni: "Muchas cosas que se dicen no tienen sentido"

El presidente Javier Milei salió en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante las críticas por haber llevado a su esposa en el vieja oficial a EE.UU.

Javier Milei apoyó a Manuel Adorni tras el escándalo por el viaje a Estados Unidos.

El presidente Javier Milei expresó este jueves su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante las críticas por haber incluido a su esposa en el vieja oficial a Nueva York, y sostuvo que si muchos sectores “supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”.

“Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian… Ánimo”, expresó desde sus redes sociales.

El Indec informó que la inflación fue de 2,9% en febrero

En la misma línea se había expresado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ante la escalada de críticas por haber incluido a su esposa en el viaje oficial a Nueva York por el Argentina Week, Diego Santilli, ministro del Interior, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, le brindaron su respaldo, como también Karina Milei y Santiago Caputo.