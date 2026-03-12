Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

El apoyo de Javier Milei a Manuel Adorni: "Muchas cosas que se dicen no tienen sentido"

El presidente Javier Milei salió en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante las críticas por haber llevado a su esposa en el vieja oficial a EE.UU.

12 de marzo 2026 · 20:06hs
Javier Milei apoyó a Manuel Adorni tras el escándalo por el viaje a Estados Unidos. 

El presidente Javier Milei expresó este jueves su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante las críticas por haber incluido a su esposa en el vieja oficial a Nueva York, y sostuvo que si muchos sectores “supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”.

Más de las expresiones de Javier Milei

“Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian… Ánimo”, expresó desde sus redes sociales.

Seguirá preso el entrerriano que arrojó una botella contra Javier Milei

Desde el Indec explicaron que la variación acumulada de la inflación en 2026 es de 5,9 por ciento.

El Indec informó que la inflación fue de 2,9% en febrero

En la misma línea se había expresado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ante la escalada de críticas por haber incluido a su esposa en el viaje oficial a Nueva York por el Argentina Week, Diego Santilli, ministro del Interior, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, le brindaron su respaldo, como también Karina Milei y Santiago Caputo.

