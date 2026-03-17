CEPA advierte que hay 22.000 empresas menos

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo hay 22.000 empresas menos desde que asumió Javier Milei, indica CEPA

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo hay 22.000 empresas menos desde que asumió Javier Milei, indica CEPA

La gestión del presidente Javier Milei transita su tercer año y, en lo que va de él, ya son más de 22.000 las empresas que cerraron sus puertas.

En una publicación en redes sociales el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que bajaron sus persianas 22.608 empresas , según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo .

Entre Ríos fue la segunda provincia del país donde más crecieron las exportaciones en 2025

Embed 22.608 empresas menos en la era Milei. Netas.



Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025 se registró una sensible destrucción del entramado productivo y laboral:



22.608 empresas menos (-670 en diciembre)



… pic.twitter.com/XPxZsKXIuw — Centro CEPA (@ctroCEPA) March 16, 2026

En detalle, la CEPA indica que: “Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025 se registró una sensible destrucción del entramado productivo y laboral”.

Al respecto, la CEPA expone que los números son: 22.608 empresas menos (-670 en diciembre) y 297.716 puestos de trabajo registrados perdidos (-7.116 en diciembre).