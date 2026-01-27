El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

A través del Decreto 53/2026, el Presidente Javier Milei amplió el temario del Congreso para tratar el proyecto de Régimen Penal Juvenil.

A través del Decreto 53/2026, el Presidente Javier Milei amplió el temario del Congreso para tratar el proyecto de Régimen Penal Juvenil.

A través del Decreto 53/2026, el Presidente Javier Milei amplió el temario del Congreso para tratar el proyecto de Régimen Penal Juvenil.

El presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad . La medida fue formalizada a través del Decreto 53/2026 publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del mandatario y de su vocero y actual ministro, Manuel Adorni .

El texto normativo es escueto pero contundente. En su Artículo 1°, ordena: "Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026 , la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil ".

Esta decisión administrativa le da marco legal al anuncio político que Milei realizó horas antes en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde ante sus seguidores sentenció: "En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto".

El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad (que actualmente está en 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

Milei Bullrich

Cómo se definió la estrategia legislativa del oficialismo

La ampliación del temario se conoció luego de una reunión de la mesa política del oficialismo en Casa Rosada, donde se ajustó la estrategia legislativa de cara al inicio de las extraordinarias. Allí, el Gobierno evaluó el escenario parlamentario y el conteo de votos para las iniciativas que considera prioritarias.

A través de su cuenta en la red social X, el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la decisión: “La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, escribió tras el encuentro.

Embed Reunidos en Casa Rosada desde temprano.



La “Ley Penal Juvenil” también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias.



Fin. pic.twitter.com/GSM6HHrI5g — Manuel Adorni (@madorni) January 26, 2026

Qué otros temas integran la agenda de las sesiones extraordinarias

Hasta el momento, la agenda de extraordinarias incluye proyectos como la reforma laboral, la discusión sobre la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y la designación del diputado del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957. En el oficialismo no descartan sumar nuevos temas en los próximos días, publicó Ámbito.

La incorporación del Régimen Penal Juvenil agrega presión a una agenda legislativa ya cargada y anticipa un debate intenso en el Congreso, donde el Gobierno deberá negociar apoyos tanto con aliados como con sectores de la oposición para avanzar con el tratamiento del proyecto.