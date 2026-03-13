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El ingreso mínimo para no ser pobre subió 38% en dólares desde que asumió Javier Milei

El ingreso mínimo para no ser pobre alcanzó los US$1.000 con los últimos datos de Indec y subió un 38% desde que Javier Milei llegó a la presidencia en 2023.

13 de marzo 2026 · 17:12hs
El ingreso mínimo para no ser pobre subió 38% en dólares desde que asumió Javier Milei.

El ingreso mínimo para no ser pobre subió 38% en dólares desde que asumió Javier Milei.

El ingreso mínimo para no caer en la pobreza de una familia tipo subió 38% en dólares desde que asumió el gobierno de Javier Milei y alcanzó los US$1000.

LEER MÁS: El Indec informó que la inflación fue de 2,9% en febrero

Los datos suministrados por el Indec

Según los datos oficiales en diciembre de 2023 un grupo de dos mayores y dos menores necesitaba $495.798 para no ser pobre, lo que a un tipo de cambio de $800 representaban unos US$619.

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El Indec informó que la Canasta Básica Total (CBT) -con la que se determina la línea de pobreza- alcanzó en febrero a $ 1.397.617, que equivalen a US$1.000.

En consecuencia, de la comparación de ambas cifras surge que los ingresos mínimos para satisfacer las necesidades básicas de un matrimonio y dos hijos en edad escolar aumentó 38% en dólares.

Por su parte, la Canasta Alimentaria Total (CBA) con la que se mide la indigencia se ubicó en $ 644.088 para el mismo grupo familiar, que representa unos US$460.

En diciembre de 2023 era de $ 240.678, equivalente a $ 300. Por lo tanto, la suba en dólares en este caso fue de 34%, señala Noticias Argentinas.

La diferencia radica en la composición de las canastas. La CBT contempla servicios básicos que no están incluidos en la CBA y el ajuste de las tarifas pegó de lleno.

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