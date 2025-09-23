Uno Entre Rios | El País | Indec

Indec: las ventas en supermercados cayeron 2,1% en julio

Este martes, el Indec informó que las ventas en los supermercados cayeron 2,1% en el mes de julio. También hubo caída en mayoristas.

23 de septiembre 2025 · 17:42hs
Las ventas en supermercados cayeron 2,1% en julio según los datos del Indec. 

Las ventas en supermercados registraron una caída de 2,1% en julio respecto del mes anterior, mientras que los autoservicios mayoristas cayeron 0,8% en igual comparación, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Los datos del Indec

En julio de 2025, el Indice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 1,0% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-julio de 2025 presenta una variacion creciente de 3,5% respecto a igual periodo de 2024.

En el indice de la serie desestacionalizada se registró una caida de 2,1% respecto al mes anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante julio de 2025, los grupos de articulos con los aumentos mas significativos, segun su variacion interanual, fueron: “Carnes”, con 60,9%; “Alimentos preparados y rotiseria”, con 45,2%; “Otros”, con 44,6%; e “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 43,7%.

En tanto, los mayoristas tuvieron una disminución de 6,3% en las ventas de julio, respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-julio de 2025 registra una caída de 6,5% respecto a igual período de 2024.

En julio de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra una caída del 0,8% respecto al mes anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante julio de 2025, los grupos de articulos con los aumentos mas significativos respecto al mismo mes del ano anterior fueron: “Carnes”, con 58,3%; “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 39,0%; “Panaderia”, con 25,7%; y “Almacen”, con 24,1%.

