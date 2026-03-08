Uno Entre Rios | Economia | CAME

CAME: ventas minoristas de pymes cayeron 5,6% interanual

Las ventas minoristas de pymes cayeron 5,6% interanual en febrero y acumulan diez meses en baja, según datos de CAME

8 de marzo 2026 · 12:53hs
La caída en las ventas de febrero se sienten más en los rubros textiles

La caída en las ventas de febrero se sienten más en los rubros textiles, farmacia y cosmética, alimentos y bazar y decoración. 
Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 5,6% interanual en febrero, cayendo por décimo mes consecutivo, y acumulan una caída del 5,2% en el primer bimestre del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato implica un nuevo descenso tras la caída del 4,8% de enero, 5,2% en diciembre, 4,1% en noviembre, 1,4% en octubre, 4,2% en septiembre, 2,6% en agosto, 2% en julio, 0,5% en junio y 2,9% en mayo, cuando se cortó con cinco meses de mediciones positivas.

Según CAME, la temporada finalizó con 30,7 millones de turistas recorriendo Argentina, con un impacto económico de $11 billones. Entre Ríos una de las elegidas 

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Las mujeres suelen ocupar roles con tareas rutinarias y administrativas que son fácilmente replicables por algoritmos. 

Más de 2 millones de trabajadoras argentinas en riesgo de automatización por IA para 2030

alimentos 1

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes, arrojó que los comercios registraron un repunte en el consumo del 2,6% en el segundo mes del año frente a enero, aunque no alcanzó para revertir el total de la baja en el mes inaugural del 2026 (-4,2%).

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “febrero registró una mejora mensual del 2,6%, influenciada por el inicio del ciclo lectivo, sin lograr revertir la caída acumulada del 5,2%” y precisaron que “el consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares”.

En este sentido, puntualizaron que “la demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones”, remarcando que “los costos operativos y la presión tributaria condicionaron la rentabilidad de los locales” y señalando que “el escenario confirmó una contracción técnica pese al repunte estacional de fin de mes”.

Deco

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 52,6% de los propietarios reportó estabilidad interanual, cifra inferior en seis puntos al registro de enero” y agregó que “dicho margen se trasladó a quienes señalaron un deterioro (38,8%) en comparación con el mismo período del ciclo anterior”.

En relación con la expectativa futura, reflejó que “las proyecciones de acá a un año indican que habrá paridad con la situación actual para el 46,6% de los encuestados, mientras el 42,9% aguarda una mejora y el 10,5% proyecta un retroceso”.

Came consumo ventas

Asimismo, respecto a la inversión, el reporte arrojó que “el 57,6% considera el marco como no apto para desembolsos, frente a un 15,5% que lo ve de forma oportuna y un 26,9% sin definición”.

Con este escenario, desde CAME afirmaron que “el desafío reside en estabilizar los márgenes frente al incremento de los gastos fijos” y remarcaron que “la reactivación dependerá de la recomposición de los salarios y de la previsibilidad en los costos”.

El relevamiento por rubros ratificó el proceso de contracción: seis de los siete sectores monitoreados cerraron con resultados negativos. Las bajas se encontraron en Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%). Farmacia constituyó la excepción, con un incremento del 0,3% interanual.

CAME VENTaS FEBRERO

El rendimiento de cada rubro

  • Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 8,7% en la comparación interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 7,4% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una mejora del 1,4%.
  • Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 14,4% interanual en febrero, y suman un retroceso del 15,6% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 2,0%.
  • Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 1,1% interanual, y acumulan una caída del 2,1% en el arranque del 2026. En el intermensual, crecieron 8,8%.
  • Farmacia: las ventas subieron un 0,3% interanual y acumulan un alza del 2,4% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró una merma del 0,2%.
  • Perfumería: las ventas cayeron un 10,7% interanual, pero suman un incremento del 2,8% en el primer bimestre. En la comparación intermensual, hubo una baja del 4,7%.
  • Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron una baja del 0,3% pero acumulan un crecimiento del 2,5% en el inicio de 2026. Por su parte, en el intermensual retrocedieron 3,1%
  • Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 7,4% interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 9,2%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una caída del 5,1%.
CAME ventas febrero Confederación Argentina de la Mediana Empresa
