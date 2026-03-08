CAME: ventas minoristas de pymes cayeron 5,6% interanual

La caída en las ventas de febrero se sienten más en los rubros textiles, farmacia y cosmética, alimentos y bazar y decoración.

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 5,6% interanual en febrero , cayendo por décimo mes consecutivo, y acumulan una caída del 5,2% en el primer bimestre del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato implica un nuevo descenso tras la caída del 4,8% de enero, 5,2% en diciembre, 4,1% en noviembre, 1,4% en octubre, 4,2% en septiembre, 2,6% en agosto, 2% en julio, 0,5% en junio y 2,9% en mayo, cuando se cortó con cinco meses de mediciones positivas.

alimentos 1

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes, arrojó que los comercios registraron un repunte en el consumo del 2,6% en el segundo mes del año frente a enero, aunque no alcanzó para revertir el total de la baja en el mes inaugural del 2026 (-4,2%).

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “febrero registró una mejora mensual del 2,6%, influenciada por el inicio del ciclo lectivo, sin lograr revertir la caída acumulada del 5,2%” y precisaron que “el consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares”.

En este sentido, puntualizaron que “la demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones”, remarcando que “los costos operativos y la presión tributaria condicionaron la rentabilidad de los locales” y señalando que “el escenario confirmó una contracción técnica pese al repunte estacional de fin de mes”.

Deco

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 52,6% de los propietarios reportó estabilidad interanual, cifra inferior en seis puntos al registro de enero” y agregó que “dicho margen se trasladó a quienes señalaron un deterioro (38,8%) en comparación con el mismo período del ciclo anterior”.

En relación con la expectativa futura, reflejó que “las proyecciones de acá a un año indican que habrá paridad con la situación actual para el 46,6% de los encuestados, mientras el 42,9% aguarda una mejora y el 10,5% proyecta un retroceso”.

Came consumo ventas

Asimismo, respecto a la inversión, el reporte arrojó que “el 57,6% considera el marco como no apto para desembolsos, frente a un 15,5% que lo ve de forma oportuna y un 26,9% sin definición”.

Con este escenario, desde CAME afirmaron que “el desafío reside en estabilizar los márgenes frente al incremento de los gastos fijos” y remarcaron que “la reactivación dependerá de la recomposición de los salarios y de la previsibilidad en los costos”.

El relevamiento por rubros ratificó el proceso de contracción: seis de los siete sectores monitoreados cerraron con resultados negativos. Las bajas se encontraron en Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%). Farmacia constituyó la excepción, con un incremento del 0,3% interanual.

CAME VENTaS FEBRERO

El rendimiento de cada rubro