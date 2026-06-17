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Canasta de crianza: el costo de mantener a un hijo es de $665.950 en mayo

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el costo promedio de la canasta de crianza para los cuatro tramos de edad subió cerca de 28%, según Indec.

17 de junio 2026 · 13:24hs
Entre mayo de 2025 y mayo de 2026

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el costo promedio de la canasta de crianza para los cuatro tramos de edad subió cerca de 28%, según Indec. 
Entre mayo de 2025 y mayo de 2026

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el costo promedio de la canasta de crianza para los cuatro tramos de edad subió cerca de 28%, según Indec. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec ) difundió esta semana los valores actualizados de la canasta de crianza correspondientes al mes de mayo de 2026. El costo de mantener a un hijo o hija de entre 6 y 12 años se ubicó en los $665.950. Los datos oficiales muestran que la crianza de niños de 1 a 3 años también superó ese umbral, alcanzando los $620.125.

En los restantes tramos etarios que releva el organismo, las cifras ,aunque menores, se mantienenen niveles elevados: $520.569 para menores de un año y $529.756 para niños de entre 4 y 5 años.

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Canasta de Crianza

Desaceleración mensual e impacto interanual

A pesar de la magnitud de las cifras, el informe estadístico destaca una desaceleración en el ritmo de aumento mensual, que en mayo fue de entre el 1,7% y 1,8%, frente al 3,5% registrado en abril. Esta tendencia se alinea con la inflación general del mes, que fue del 2,1%.

Sin embargo, el panorama es más complejo cuando se observa la variación interanual. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el costo promedio de la canasta para los cuatro tramos de edad subió cerca de un 28%, pasando de $456.228 a $584.100.

Los incrementos anuales más marcados se dieron en el segmento de 4 y 5 años (29,1%) y en el de 6 a 12 años (29%).

Canasta crianza

El valor del tiempo: el componente invisible

La metodología aplicada por el INDEC para construir este indicador contempla dos factores clave:

  • Bienes y servicios esenciales: Incluye alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.
  • Costo del tiempo de cuidado: Se calcula según las horas teóricas requeridas por edad y se valoriza tomando como referencia la remuneración del personal de casas particulares dedicado al cuidado de personas.

Este segundo componente, el del tiempo de cuidado, es el que explica la mayor parte del gasto total. En el caso de los menores de un año, más de dos tercios del monto total corresponde a las tareas de cuidado, mientras que para el tramo de 1 a 3 años representa algo menos del 65%.

La visibilización de este costo en pesos busca exponer la desigualdad de género, ya que estas tareas recaen mayoritariamente sobre las mujeres.

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La brecha con los ingresos

El informe arroja una conclusión preocupante al contrastar estos costos con los ingresos de referencia. El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de junio se fijó en $367.800, una cifra que no alcanza para cubrir el costo de crianza de un solo hijo o hija en ninguno de los tramos de edad medidos. Incluso con los aumentos previstos por decreto, que llevarán el salario mínimo a $376.600 en agosto, la brecha sigue siendo profunda: el ingreso básico sigue estando muy lejos de los más de $665.000 necesarios para un niño en edad escolar primaria.

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