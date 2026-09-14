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El sector privado perdió cerca de 46.000 empleos en el primer semestre del año

Un informe indica que el sector privado perdió unos 46.000 empleos en el primer semestre de 2026. En lo que va de la gestión de Milei superan los 246.000.

14 de septiembre 2026 · 17:32hs
El sector privado perdió cerca de 46.000 empleos en el primer semestre del año.

El sector privado perdió cerca de 46.000 empleos en el primer semestre del año.

El sector privado perdió casi 46.000 empleos asalariados en el primer semestre del año y los puestos perdidos suman más de 246.000 desde que asumió la administración de Javier Milei, según reflejó un informe de la consultora Invecq.

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Informe sobre la pérdida de empleos

El reporte precisó que entre diciembre de 2025 y junio de 2026 las empresas del sector privado dieron de baja a más de 7.500 trabajadores por mes, con recortes en todos los meses desde junio del año pasado, salvo en febrero pasado cuando se mantuvieron estables.

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Al considerar toda la gestión de Milei, el reporte señala que la pérdida en el sector privado formal alcanza los 246.300 empleos desde noviembre de 2023. En paralelo, las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), difundidas por la Secretaría de Trabajo, elevan la destrucción total a más de 354.000 empleos asalariados registrados, en paralelo a un crecimiento del 8% en el número de monotributistas.

La consultora atribuye esta merma en los puestos de trabajo a la marcha general de la economía y a cómo se distribuye la ocupación entre los distintos rubros productivos. En ese sentido, puntualizó que en la industria, la construcción y el comercio, que representaban cerca del 50% del empleo asalariado privado en 2025, acumulan una pérdida de aproximadamente 93.000 puestos de trabajo desde junio del año pasado.

En el caso del agro, la minería y el petróleo, la intermediación financiera y las actividades inmobiliarias, que concentran alrededor del 23% del empleo registrado, registran una baja cercana a los 18.100 empleos desde junio de 2025.

Más detalles del informe

En cuanto a los sectores ganadores, el informe señaló que dejaron de mostrar una caída constante a comienzos de este año pasando a alternar altas y bajas. En junio se ubicaron un 0,2% por encima del nivel de diciembre de 2025. A pesar de esta modesta mejora, la actividad en estos rubros continúa por debajo de los valores de noviembre de 2023.

A estas variables se suman transformaciones estructurales, como la incorporación de inteligencia artificial y la búsqueda de aumentos de productividad en un contexto de inflación más baja, factores que llevan a las empresas a priorizar la eficiencia por sobre la incorporación masiva de personal.

En este marco, el informe remarcó que el impacto global sobre el mercado laboral exhibe una migración de trabajadores hacia actividades no registradas. Si bien el empleo público cayó un 2,6% en comparación con el cierre de 2023, el empleo informal registró una suba del 4,8% en el mismo lapso. Por este motivo, el empleo total muestra una baja del 0,7% respecto de noviembre de 2023.

Hacia adelante, la consultora planteó que las probabilidades de una recuperación sustantiva en lo que resta del año son escasas. Pese a que la actividad económica acumuló un crecimiento interanual del 1,9% en el primer semestre de 2026, la medición desestacionalizada de junio indicó una contracción del 1,1% respecto a diciembre pasado.

Ante este escenario, desde Invecq expresaron que “alcanzar el crecimiento proyectado para 2026 exigirá una mejora clara de la actividad en la segunda mitad del año” y al contemplar los datos poco alentadores de los últimos meses, anticiparon que “difícilmente se vean mejoras sustantivas del empleo privado formal” en lo que queda de 2026.

Empleos año
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