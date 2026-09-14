Bomberos Voluntarios: presentan proyecto para respaldar sus reclamos

La diputada nacional Nancy Sand presentó un proyecto de resolución mediante el cual propone que la Cámara de Diputados exprese su “profunda preocupación” ante la falta de respuesta del Gobierno nacional a los reclamos formulados por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y acompañe las demandas planteadas por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios y las entidades provinciales.

La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo que disponga la inmediata transferencia y distribución de los fondos correspondientes al remanente del ejercicio 2025 y períodos anteriores, que según el proyecto ascienden a 59.330 millones de pesos, conforme a lo establecido por la Ley 25.054.

Asimismo, reclama que los contratos de la Red Federal de Concesiones incluyan convenios obligatorios que contemplen una contraprestación económica por la disponibilidad y atención de emergencias en rutas concesionadas por parte de los bomberos voluntarios, junto con el reintegro de gastos extraordinarios y la compensación por daños sufridos en vehículos y equipamiento durante las intervenciones.

El proyecto también pide garantizar la aplicación integral de la Ley 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, particularmente en lo referido al régimen de reintegro del IVA por la adquisición de bienes, servicios y equipamiento necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa apunta a que el Ministerio de Economía y el Banco Central arbitren mecanismos que permitan agilizar los pagos al exterior para la compra de vehículos de emergencia y equipamiento indispensable para los cuarteles.

En los fundamentos, Nancy Sand sostiene que el reclamo cobró especial relevancia con motivo del “Sirenazo Nacional” convocado por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios junto con las 29 federaciones provinciales, una medida destinada a visibilizar los problemas de financiamiento y funcionamiento que afectan al sistema.

La legisladora señala que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está integrado por más de 1.000 asociaciones y más de 52.000 integrantes que prestan servicio en todo el país, y advierte que la demora en la transferencia de recursos compromete el sostenimiento de los cuarteles, la renovación de unidades y la adquisición de equipamiento.

Además, destaca la adhesión al reclamo de los cuarteles de la provincia de Corrientes, entre ellos el de Paso de los Libres, y remarca que en esa jurisdicción los bomberos cumplen un papel central frente a incendios rurales y forestales, inundaciones y otras emergencias.

Finalmente, el proyecto expresa un reconocimiento especial a los bomberos voluntarios de todo el país por la tarea que desarrollan en sus comunidades y reafirma el compromiso de la Cámara de Diputados con el fortalecimiento del sistema nacional.