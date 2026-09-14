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Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

En el Florencio Sola de Banfield, el Taladro y el Guapo igualaron 1-1 por la novena fecha del campeonato, encuentro correspondiente a la Zona B.

14 de septiembre 2026 · 21:12hs
Banfield y Barracas Central jugaron este lunes.

Banfield y Barracas Central jugaron este lunes.

Banfield y Barracas Central igualaron 1-1 en el estadio Florencio Sola por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026, encuentro correspondiente a la Zona A.

El Guapo controló las acciones en el primer tiempo pero fue el Taladro quien logró ponerse en ventaja gracias a un golazo por parte de Lautaro Gómez. En el complemento, una insólita mano por parte de Santiago López García permitió a Iván Tapia marcar el empate primero parcial y eventualmente definitivo, resultado que pocos les sirve a estos dos equipos que hoy se encuentran fuera de la zona de playoffs.

Banfield festejó desde los 12 pasos y está entre los cuatro mejores.

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Qué sigue para Banfield y Barracas Central por el Torneo Clausura

El Taladro visitará a Gimnasia La Plata (sábado 19/9, a las 14:30 h.) en el estadio Juan Carmelo Zerillo mientras que el Guapo recibirá a Independiente Rivadavia (lunes 21/9, a las 19 h.) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Banfield Barracas Central Torneo Clausura
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