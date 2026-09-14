Banfield y Barracas Central igualaron 1-1 en el estadio Florencio Sola por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026, encuentro correspondiente a la Zona A.
Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura
En el Florencio Sola de Banfield, el Taladro y el Guapo igualaron 1-1 por la novena fecha del campeonato, encuentro correspondiente a la Zona B.
El Guapo controló las acciones en el primer tiempo pero fue el Taladro quien logró ponerse en ventaja gracias a un golazo por parte de Lautaro Gómez. En el complemento, una insólita mano por parte de Santiago López García permitió a Iván Tapia marcar el empate primero parcial y eventualmente definitivo, resultado que pocos les sirve a estos dos equipos que hoy se encuentran fuera de la zona de playoffs.
Qué sigue para Banfield y Barracas Central por el Torneo Clausura
El Taladro visitará a Gimnasia La Plata (sábado 19/9, a las 14:30 h.) en el estadio Juan Carmelo Zerillo mientras que el Guapo recibirá a Independiente Rivadavia (lunes 21/9, a las 19 h.) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.