Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

En el Florencio Sola de Banfield, el Taladro y el Guapo igualaron 1-1 por la novena fecha del campeonato, encuentro correspondiente a la Zona B.

Banfield y Barracas Central igualaron 1-1 en el estadio Florencio Sola por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026, encuentro correspondiente a la Zona A.

El Guapo controló las acciones en el primer tiempo pero fue el Taladro quien logró ponerse en ventaja gracias a un golazo por parte de Lautaro Gómez. En el complemento, una insólita mano por parte de Santiago López García permitió a Iván Tapia marcar el empate primero parcial y eventualmente definitivo, resultado que pocos les sirve a estos dos equipos que hoy se encuentran fuera de la zona de playoffs.