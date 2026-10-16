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Indec: la inflación mayorista fue de 3,2% y acumuló una suba de 29,2% en 12 meses

El Indec informó este viernes que la inflación mayorista de septiembre fue de 3,2% y acumuló una suba de 29,2% en 12 meses.

16 de octubre 2026 · 17:54hs
El Indec informó que la inflación mayorista de septiembre fue de 3

El Indec informó que la inflación mayorista de septiembre fue de 3,2%

La inflación mayorista de septiembre se aceleró al 3,2% y arrojó una variación de 29,2% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El nuevo aumento estuvo influenciado por el incremento del 3,4% en los “Productos nacionales” y del 0,4% en los “Productos importados”.

LEER MÁS: Indec: se aceleró la inflación mayorista agosto y acumuló una suba de 29,8% en 12 meses

Los números del Indec

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) marcó su tercer nivel más alto de 2026, quedando detrás de marzo (3,4%) y abril (5,2%). En el acumulado enero-septiembre, la variación del IPIM fue del 22,8% contra el mismo período del último año.

La inflación mayorista venía en un sendero bajista desde abril de este año, cuando registró un alza de 5,2%, para ceder en mayo (2,5%), junio (1,1%) y julio (0,8%). A partir de agosto volvió a acelerarse a 2,1% y el nuevo 3,2% de septiembre.

Si se la compara con la inflación minorista del noveno mes quedó 1,3 puntos porcentuales (p.p.) por encima, frente al 1,9% del IPC.

La variación del petróleo explicó, en gran parte, el salto del IPIM y el quiebre de la barrera del 3%. Y es que, en la medición mensual, el crudo pegó un salto del 15% respecto de agosto; si se mira la variación interanual, el aumento es mayor, llegando al 67,7%.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Indec: la inflación mayorista fue de 0,8% en julio

Más datos

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 1,43 p.p.; “Productos agropecuarios” (0,3 p.p.); “Productos refinados del petróleo” (0,28 p.p.); “Alimentos y bebidas” (0,2 p.p.); y “Sustancias y productos químicos” (0,16 p.p.).

En cuanto al índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIM) el indicador mostró un aumento de 3,4% en el mismo período, que se explicó por la suba de 2,7% en los “Productos nacionales” y de 0,33% en los “Productos importados”.

Finalmente, el índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 3,8% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 7,9% en los “Productos primarios” y de 2,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Indec Inflación
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