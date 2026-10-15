Uno Entre Rios | Economia | Indec

Indec: volvió a caer el uso de la capacidad instalada de la industria en agosto

El Indec informó que volvió a caer el uso de la capacidad instalada de la industria durante agosto. En el interanualregistró una contracción de 1,1 p.p.

15 de octubre 2026 · 18:43hs
El Indec informó que volvió a caer el uso de la capacidad instalada de la industria en agosto. 

El Indec informó que volvió a caer el uso de la capacidad instalada de la industria en agosto. 

La utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) anotó un nuevo retroceso en agosto último respecto del mismo mes del año anterior, al registrar una variación del 58,5%. Si bien aumentó 0,3 puntos porcentuales (p.p.) respecto de julio, en la comparación interanual el indicador registró una contracción de 1,1 p.p.

Los datos se desprenden del informe que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

LEER MÁS: La inflación de septiembre fue del 1,9% en Argentina y acumuló un 23,6% en lo que va del año

Qué dice el Indec

De esta manera, y con la medición de los primeros ocho meses del año, el indicador continúa sin poder alcanzar o superar el nivel de 60% de utilización de la capacidad instalada. Hay que remontarse a octubre de 2025, cuando alcanzó una UCII de 60,9%.

En abril del corriente año, logró alcanzar un nivel del 59,9%, el valor más cercano al techo del 60%, aunque en los meses posteriores ese resultado se vio afectado y cayó 1,4 p.p. hasta el último dato disponible.

Del total de los doce bloques, solamente cinco terminaron por encima de la variación general de la UCII. El petróleo sigue siendo el de mayor capacidad instalada, junto al boom que registra el sector minero impulsado por Vaca Muerta.

Refinación del petróleo (88,8%), Industrias metálicas básicas (70,1%), Productos alimenticios y bebidas (66,4%), Sustancias y productos químicos (65,2%) y Papel y cartón (61,3%) utilizaron más de la media.

Del otro lado se ubicaron Productos minerales no metálicos (54,5%), Edición e impresión (53,4%), Industria automotriz (46,2%), Productos textiles (44,6%), Productos del tabaco (44,4%), Productos de caucho y plástico (40,9%) y Metalmecánica excepto automotores (35,9%).

Más puntos a tener en cuenta

Si bien subió 1,9% mensual en agosto, el sector fabril aún no logra consolidar una recuperación firme y sufrió una caída del 3,2% en términos interanuales respecto del mismo mes del año anterior.

Los datos oficiales revelan que la actividad industrial acumuló una contracción del 2,7% en los primeros ocho meses de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, lo que demuestra que el repunte mensual todavía resulta insuficiente para revertir la tendencia negativa general.

Indec capacidad instalada industria Agosto
Noticias relacionadas
El Indec difundirá la inflación de septiembre y las consultoras prevén una suba cercana al 2%.

El Indec difundirá la inflación de septiembre y las consultoras prevén una suba cercana al 2%

Según el Indec, la construcción tuvo una leve mejora en agosto.

Según el Indec, la construcción tuvo una leve mejora en agosto

Longvie cumple 108 años y proyecta nuevas inversiones en su planta de Paraná.

Longvie cumple 108 años y proyecta nuevas inversiones en su planta de Paraná

Dólar: el blue bajó a 1.545 pesos, el oficial se mantuvo estable y subió el riesgo país.

Dólar: el blue bajó a 1.545 pesos, el oficial se mantuvo estable y subió el riesgo país

Ver comentarios

Lo último

Colón: José Luis Walser, su esposa y un funcionario se abstuvieron de declarar ante la Justicia

Colón: José Luis Walser, su esposa y un funcionario se abstuvieron de declarar ante la Justicia

Uruguay: un camionero entrerriano involucrado en un accidente donde murió una persona

Uruguay: un camionero entrerriano involucrado en un accidente donde murió una persona

Longvie cumple 108 años y proyecta nuevas inversiones en su planta de Paraná

Longvie cumple 108 años y proyecta nuevas inversiones en su planta de Paraná

Ultimo Momento
Colón: José Luis Walser, su esposa y un funcionario se abstuvieron de declarar ante la Justicia

Colón: José Luis Walser, su esposa y un funcionario se abstuvieron de declarar ante la Justicia

Uruguay: un camionero entrerriano involucrado en un accidente donde murió una persona

Uruguay: un camionero entrerriano involucrado en un accidente donde murió una persona

Longvie cumple 108 años y proyecta nuevas inversiones en su planta de Paraná

Longvie cumple 108 años y proyecta nuevas inversiones en su planta de Paraná

Indec: volvió a caer el uso de la capacidad instalada de la industria en agosto

Indec: volvió a caer el uso de la capacidad instalada de la industria en agosto

Patín artístico adaptado en Echagüe

Patín artístico adaptado en Echagüe

Policiales
Colón: José Luis Walser, su esposa y un funcionario se abstuvieron de declarar ante la Justicia

Colón: José Luis Walser, su esposa y un funcionario se abstuvieron de declarar ante la Justicia

Uruguay: un camionero entrerriano involucrado en un accidente donde murió una persona

Uruguay: un camionero entrerriano involucrado en un accidente donde murió una persona

Denuncian un presunto caso de abuso sexual en escuela de Concordia

Denuncian un presunto caso de abuso sexual en escuela de Concordia

Cine Las Tipas radicó una denuncia penal contra las mujeres que arrojaron gas pimienta

Cine Las Tipas radicó una denuncia penal contra las mujeres que arrojaron gas pimienta

Concordia: hallaron un tóxico mezclado con semillas en un allanamiento por matanza de aves

Concordia: hallaron un tóxico mezclado con semillas en un allanamiento por matanza de aves

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Una beba de Gualeguaychú fue operada del corazón con una técnica inédita en Latinoamérica

Una beba de Gualeguaychú fue operada del corazón con una técnica inédita en Latinoamérica

Paraná: inauguraron un nuevo espacio de protección para mujeres víctimas de violencia

Paraná: inauguraron un nuevo espacio de protección para mujeres víctimas de violencia

Ola de Luz: la campaña de concientización la pérdida de bebés durante el embarazo

Ola de Luz: la campaña de concientización la pérdida de bebés durante el embarazo

Entre Ríos presentó el Presupuesto 2027: equilibrio fiscal y un fuerte salto del 77% en inversión pública

Entre Ríos presentó el Presupuesto 2027: equilibrio fiscal y un fuerte salto del 77% en inversión pública

Juan Carlos Haiek presenta en Paraná su primer libro, Vivencias de un montielero

Juan Carlos Haiek presenta en Paraná su primer libro, "Vivencias de un montielero"

Dejanos tu comentario