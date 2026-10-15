Indec: volvió a caer el uso de la capacidad instalada de la industria en agosto

El Indec informó que volvió a caer el uso de la capacidad instalada de la industria durante agosto. En el interanualregistró una contracción de 1,1 p.p.

El Indec informó que volvió a caer el uso de la capacidad instalada de la industria en agosto.

La utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) anotó un nuevo retroceso en agosto último respecto del mismo mes del año anterior, al registrar una variación del 58,5%. Si bien aumentó 0,3 puntos porcentuales (p.p.) respecto de julio, en la comparación interanual el indicador registró una contracción de 1,1 p.p.

Los datos se desprenden del informe que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Qué dice el Indec

De esta manera, y con la medición de los primeros ocho meses del año, el indicador continúa sin poder alcanzar o superar el nivel de 60% de utilización de la capacidad instalada. Hay que remontarse a octubre de 2025, cuando alcanzó una UCII de 60,9%.

En abril del corriente año, logró alcanzar un nivel del 59,9%, el valor más cercano al techo del 60%, aunque en los meses posteriores ese resultado se vio afectado y cayó 1,4 p.p. hasta el último dato disponible.

Del total de los doce bloques, solamente cinco terminaron por encima de la variación general de la UCII. El petróleo sigue siendo el de mayor capacidad instalada, junto al boom que registra el sector minero impulsado por Vaca Muerta.

Refinación del petróleo (88,8%), Industrias metálicas básicas (70,1%), Productos alimenticios y bebidas (66,4%), Sustancias y productos químicos (65,2%) y Papel y cartón (61,3%) utilizaron más de la media.

Del otro lado se ubicaron Productos minerales no metálicos (54,5%), Edición e impresión (53,4%), Industria automotriz (46,2%), Productos textiles (44,6%), Productos del tabaco (44,4%), Productos de caucho y plástico (40,9%) y Metalmecánica excepto automotores (35,9%).

Más puntos a tener en cuenta

Si bien subió 1,9% mensual en agosto, el sector fabril aún no logra consolidar una recuperación firme y sufrió una caída del 3,2% en términos interanuales respecto del mismo mes del año anterior.

Los datos oficiales revelan que la actividad industrial acumuló una contracción del 2,7% en los primeros ocho meses de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, lo que demuestra que el repunte mensual todavía resulta insuficiente para revertir la tendencia negativa general.