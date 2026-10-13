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Indec: una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre

El Indec informó que una familia de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para no ser pobre. Para superar el umbral de la indigencia requirió $738.690.

13 de octubre 2026 · 21:51hs
Para el Indec

Para el Indec, una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre. 

La Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza en Argentina, aumentó un 1,7% durante septiembre de 2026. Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Es así que una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos mensuales de $1.632.504,69 para no ser considerada pobre, mientras que requirió $738.689,90 para superar el umbral de indigencia.

LEER MÁS: Indec: cuánto necesitó una familia en mayo para no ser pobre

Números del Indec

El organismo estadístico precisó que la CBT acumuló un incremento del 24,7% durante los primeros nueve meses del año y registró una variación interanual del 38,7%. El aumento mensual se ubicó 0,2 puntos porcentuales por debajo de la inflación general de septiembre, que fue del 1,9%.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades alimentarias esenciales, también aumentó un 1,7% mensual. En lo que transcurrió de 2026 acumuló una suba del 25,3%, mientras que el incremento de los últimos 12 meses alcanzó el 40%.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en septiembre

El Indec detalló los ingresos mínimos que debieron reunir los hogares, según su cantidad de integrantes, para superar la línea de pobreza durante septiembre.

En el caso de una persona que vivía sola, el ingreso necesario para no ser pobre fue de $528.318,67. Para un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, el monto ascendió a $1.299.663,93.

Por su parte, una familia de cuatro personas, integrada por un hombre de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de seis y ocho años, necesitó $1.632.504,69 mensuales para cubrir la totalidad de los bienes y servicios contemplados en la canasta básica.

Cuánto se necesitó para no caer en la indigencia

La Canasta Básica Alimentaria, que contempla exclusivamente los alimentos indispensables para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos, también registró una actualización del 1,7%.

De acuerdo con los datos oficiales, una persona necesitó $239.058,22 durante septiembre para no ser considerada indigente. En el caso de una familia de tres integrantes, el ingreso mínimo necesario para adquirir los alimentos esenciales fue de $588.083,22.

Más datos para tener en cuenta

Para los hogares conformados por cuatro personas, el valor de la canasta alimentaria alcanzó los $738.689,90, mientras que una familia de cinco integrantes requirió $776.939,22 para superar la línea de indigencia.

De esta manera, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó casi $739.000 mensuales solamente para cubrir su alimentación básica, sin considerar otros gastos esenciales como vivienda, transporte, vestimenta, educación o servicios.

Indec Familia pobre
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