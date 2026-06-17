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Indec: el costo de construcción subió un 2,7% en en mayo

Este miércoles el Indec informó que el costo de de construcción subió un 2,7% en en mayo. El acumulado interanual alcanzó el 29%.

17 de junio 2026 · 17:43hs
El Indec informó que el costo de construcción subió un 2

El Indec informó que el costo de construcción subió un 2,7% en en mayo. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este miércoles el Índice del Costo de Construcción, el cual subió 2,7% en mayo respecto a abril. Este aumento llevó al 29% acumulado interanual. También es importante decir que, tal como informó el instituto en su informe mensual, el nivel general del Índice del Costo de la Construcción (ICC) corresponde al Gran Buenos Aires.

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Los datos suministrados por el Indec

Qué indica el informe del Indec sobre el aumento del ICC. Marca que, en niveles generales, la variación interanual fue del 29%, la mensual del 2,7% y la acumulada del 12,8%.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el costo promedio de la canasta de crianza para los cuatro tramos de edad subió cerca de 28%, según Indec. 

Canasta de crianza: el costo de mantener a un hijo es de $665.950 en mayo

Según el Indec, una familia con cuatro integrantes necesitó $1.500.000 en mayo para no ser pobre.

Indec: cuánto necesitó una familia en mayo para no ser pobre

A su vez, desglosó los detalles de cada variante según el costo de los materiales, la mano de obra y los gastos generales.

En cuanto a los materiales, el informe dice que fue del 1,6% involucrando a productos plásticos (6,5%), productos aislantes (4,2%), ladrillos y otros productos cerámicos (2,7%), hierro para la construcción (-0,1%), ascensores (-0,2%) y vidrios (-0,4%).

En segundo término, dice que la mano de obra aportó el 3,5%: mano de obra calificada (3,8%) y subcontratos de mano de obra (1,9%).

Por último, los gastos generales fueron del 4,0% que, en servicios de alquiler desmenuzado arrojó los siguientes datos: contenedor tipo volquete (11,0%), camioneta (5%), camión volcador (3,5%), pala cargadora (3%), retroexcavadora (2%) y andamios (1,9%).

Indec construcción mayo
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