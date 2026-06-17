Gran actuación entrerriana en el Nacional U14 de atletismo

La delegación entrerriana consiguió cuatro títulos nacionales y múltiples podios en atletismo en una competencia en Tandil.

La delegación de la Federación Atlética de Entre Ríos tuvo una destacada participación en el segundo Campeonato Nacional U14, disputado durante el fin de semana largo en Tandil, logrando importantes resultados y consolidando el crecimiento del atletismo formativo entrerriano a nivel nacional.

Los jóvenes atletas de Entre Ríos cosecharon medallas, podios y actuaciones sobresalientes en distintas disciplinas, con cuatro grandes conquistas nacionales como puntos más altos del certamen.

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Entre las actuaciones más destacadas sobresalió Máximo Sotelo, quien se consagró Campeón Nacional U14 en lanzamiento de martillo con una marca de 40.93 metros, demostrando un gran nivel técnico. Además, sumó otra medalla al quedarse con el tercer puesto en lanzamiento de bala con 8.15 metros.

También brilló Mailen Aguiar, que se coronó Campeona Nacional U14 de Pentatlón, al imponerse con un total de 3038 puntos, ratificando su gran presente en pruebas combinadas.

Otro de los títulos nacionales llegó de la mano de Santino Molaro, quien se consagró Campeón Nacional U14 en salto en alto, tras alcanzar una marca de 1.42 metros.

El entrerriano también compitió en velocidad y salto en largo, mostrando gran versatilidad.

En Damas, Isabella Palacios logró una sobresaliente actuación al quedarse con el subcampeonato nacional en lanzamiento de martillo, con una marca de 32.11 metros.

La cosecha de medallas entrerrianas continuó en salto con garrocha, donde Asaid Ruiz Díaz se quedó con la medalla de oro con un salto de 2.00 metros. En la rama femenina, Sofía Busten obtuvo la medalla de plata con 1.95 metros, mientras que Regina Piñón Eggs sumó un bronce con 1.60 metros.

En las competencias por equipos también hubo grandes resultados. La posta femenina 5x80 consiguió la medalla de bronce con un tiempo de 56.74, mientras que la posta 8x80 también alcanzó el tercer escalón del podio al registrar 1h 35’59”. En tanto, la posta masculina 5x80 finalizó en un meritorio cuarto puesto con 59.64.

Además de las medallas, numerosos atletas entrerrianos completaron muy buenas actuaciones en pruebas de velocidad, medio fondo, saltos y lanzamientos, reflejando el gran trabajo que se viene realizando en el desarrollo del atletismo provincial.

La participación de la delegación entrerriana en este Campeonato Nacional U14 dejó un balance altamente positivo, no solo por los resultados obtenidos, sino también por el crecimiento competitivo de los jóvenes atletas, que siguen posicionando a Entre Ríos como una de las provincias protagonistas del atletismo argentino.