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Orgullo para Paraná Rowing: Miranda Lescano Doce fue convocada a la Selección Argentina

La joven jugadora nadadora de Rowing jugará en el Campeonato Panamericano de Natación, que será en Colombia el mes que viene.

17 de junio 2026 · 18:47hs
La nadadora de Rowing Miranda sigue dando que hablar.

Prensa Rowing.

La nadadora de Rowing Miranda sigue dando que hablar.

Una gran noticia llena de orgullo al Paraná Rowing Club y a toda la natación entrerriana. Luego de su destacada actuación en el Campeonato Nacional de Cadetes de natación, Miranda Lescano Doce recibió una de las noticias más importantes de su carrera deportiva: fue convocada para integrar la Selección Argentina que participará en el Campeonato Panamericano de Natación Ibagué 2026. La competencia internacional se desarrollará del 8 al 12 de julio en Ibagué, Colombia, y reunirá a los mejores talentos juveniles del continente en una cita de gran nivel competitivo, donde estarán presentes las principales promesas de la natación panamericana.

Promesa de Rowing

La convocatoria de Miranda representa un reconocimiento al enorme trabajo que viene realizando en los últimos años, consolidándose como una de las jóvenes nadadoras con mayor proyección de la región. Su presente deportivo es el resultado de un proceso sostenido de crecimiento, basado en el esfuerzo diario, la disciplina, el compromiso y la pasión con la que afronta cada entrenamiento y cada competencia.

El agresor habría perseguido al árbitro fuera de la cancha. Ciclista repidió lo que pasó en su institución.

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Su brillante desempeño en el Nacional de Cadetes fue determinante para captar la atención del cuerpo técnico nacional, que decidió incluirla dentro del plantel argentino que competirá en uno de los torneos juveniles más importantes del calendario continental.

Los resultados obtenidos en ese certamen no solo reflejaron su excelente nivel individual, sino también la evolución que viene mostrando dentro del alto rendimiento.

Para el club, esta convocatoria significa mucho más que un logro deportivo individual. Se trata de una confirmación del gran trabajo que viene desarrollando la institución en la formación de atletas y en el acompañamiento de jóvenes talentos.

Rowing Selección Argentina Natación
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