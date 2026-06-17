El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

El ciclo "Pasión de multitudes" comenzará el martes 23 de junio con acceso libre y gratuito. La propuesta reúne películas de distintos países que abordan el fútbol desde perspectivas históricas, sociales y culturales

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), a través del Cineclub Noble, pondrá en marcha una nueva programación cinematográfica que tendrá al fútbol como eje temático. El ciclo, denominado Pasión de multitudes, comenzará el martes 23 de junio a las 19 en la Sala Noble, ubicada en Matorras 861 de Paraná. La entrada será libre y gratuita.

La propuesta se desarrollará en sintonía con el clima mundialista que atraviesa estos días al deporte y ofrecerá una selección de películas que exploran distintas historias vinculadas al fútbol, desde acontecimientos históricos hasta relatos sociales y documentales.

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La apertura será con la proyección de Shooting for Sócrates, dirigida por James Erskine. La producción británica recrea la histórica participación de Irlanda del Norte en el Mundial de México 1986, en un contexto marcado por el conflicto político y social de Belfast. La trama culmina con el recordado enfrentamiento ante Brasil, liderado por el emblemático Sócrates.

Desde el organismo destacaron que la iniciativa busca ampliar el acceso a bienes culturales y acercar propuestas cinematográficas diversas a distintos públicos. La programación había sido anunciada semanas atrás, pero debió reprogramarse debido a las condiciones climáticas.

El ciclo continuará el martes 30 de junio con la proyección de México '71, documental argentino dirigido por Carolina Gil Solari y Carolina M. Fernández, acompañado por San Siro, del realizador italiano Yuri Ancarani. Luego seguirá el martes 7 de julio con "9", de los uruguayos Martín Barrenechea y Nicolás Branca, y finalizará el 14 de julio con El segundo juego, del director rumano Corneliu Porumboiu.

Todas las funciones se realizarán a las 19 en la Sala Noble, con acceso libre y gratuito. La actividad cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.