Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos interpretó la Sinfonía N° 2 “Canto de Alabanza” de Felix Mendelssohn en el Centro Provincial de Convenciones

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentó este sábado ante más de 600 personas en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. El concierto, organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos con entrada libre y gratuita, se realizó en adhesión al décimo aniversario de la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (CEMENER).

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la formación provincial interpretó la Sinfonía N° 2 “Canto de Alabanza”, del compositor alemán Felix Mendelssohn. La propuesta reunió a unos 70 músicos y cerca de 67 coreutas, en una producción que contó además con la participación de los solistas Andrés Mernes, Marisú Pavón y Marina Silva.

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La puesta incluyó al Coro Cantus Firmus de la Asociación Verdiana de Paraná, dirigido por Miguel Otti Gómez, y al Coro de la Universidad Adventista del Plata, bajo la dirección de Deny Luz.

Durante la velada, autoridades y representantes de CEMENER destacaron el trabajo realizado por la institución a lo largo de sus diez años de trayectoria y agradecieron a los organismos y artistas que participaron de la celebración.

Tras el concierto, los directores de las agrupaciones corales valoraron la experiencia artística compartida y resaltaron el trabajo conjunto entre ambas formaciones para abordar una obra de gran magnitud.

La próxima presentación de la Sinfónica de Entre Ríos será el sábado 27 de junio en Libertador San Martín. En esa oportunidad volverá a interpretar la Sinfonía N° 2 “Canto de Alabanza”, junto a los mismos solistas y agrupaciones corales. La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada.