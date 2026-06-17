Uno Entre Rios | Escenario | Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos interpretó la Sinfonía N° 2 “Canto de Alabanza” de Felix Mendelssohn en el Centro Provincial de Convenciones

17 de junio 2026 · 15:11hs
Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentó este sábado ante más de 600 personas en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. El concierto, organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos con entrada libre y gratuita, se realizó en adhesión al décimo aniversario de la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (CEMENER).

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos celebró los 10 años de CEMENER con una destacada producción

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la formación provincial interpretó la Sinfonía N° 2 “Canto de Alabanza”, del compositor alemán Felix Mendelssohn. La propuesta reunió a unos 70 músicos y cerca de 67 coreutas, en una producción que contó además con la participación de los solistas Andrés Mernes, Marisú Pavón y Marina Silva.

pena, musica y propuestas familiares para inaugurar la plaza primera junta

Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

el mundial llega a la pantalla del cineclub noble con un nuevo ciclo de peliculas

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

La puesta incluyó al Coro Cantus Firmus de la Asociación Verdiana de Paraná, dirigido por Miguel Otti Gómez, y al Coro de la Universidad Adventista del Plata, bajo la dirección de Deny Luz.

Durante la velada, autoridades y representantes de CEMENER destacaron el trabajo realizado por la institución a lo largo de sus diez años de trayectoria y agradecieron a los organismos y artistas que participaron de la celebración.

Tras el concierto, los directores de las agrupaciones corales valoraron la experiencia artística compartida y resaltaron el trabajo conjunto entre ambas formaciones para abordar una obra de gran magnitud.

La próxima presentación de la Sinfónica de Entre Ríos será el sábado 27 de junio en Libertador San Martín. En esa oportunidad volverá a interpretar la Sinfonía N° 2 “Canto de Alabanza”, junto a los mismos solistas y agrupaciones corales. La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada.

LEER MÁS: "Floresta" regresa al escenario con una función especial en Paraná

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos Centro Provincial de Convenciones Cemener Producción
Noticias relacionadas
el mundo editorial celebra su dia en homenaje a boris spivacow

El mundo editorial celebra su día en homenaje a Boris Spivacow

Luis César Barros homenajea a una mujer chaqueña en su nueva canción Pascualita

Luis César Barros homenajea a una mujer chaqueña en su nueva canción "Pascualita"

floresta regresa al escenario con una funcion especial en parana

"Floresta" regresa al escenario con una función especial en Paraná

un domingo de teatro presenta la obra flausina la de esos lopez en parana

Un Domingo de Teatro presenta la obra "Flausina la de esos López" en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Mundial 2026: Portugal decepcionó e igualó 1 a 1 ante Congo

Mundial 2026: Portugal decepcionó e igualó 1 a 1 ante Congo

Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Ultimo Momento
Mundial 2026: Portugal decepcionó e igualó 1 a 1 ante Congo

Mundial 2026: Portugal decepcionó e igualó 1 a 1 ante Congo

Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Policiales
Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Violento episodio en Domínguez: investigan agresión a un hombre en un establecimiento de salud

Violento episodio en Domínguez: investigan agresión a un hombre en un establecimiento de salud

Ruta 14: violento choque entre un camión y una máquina vial

Ruta 14: violento choque entre un camión y una máquina vial

Prisión preventiva y embargo millonario para un narco atrapado en Feliciano

Prisión preventiva y embargo millonario para un narco atrapado en Feliciano

Allanaron un campo en Concordia por trata laboral

Allanaron un campo en Concordia por trata laboral

Ovación
Federico Córdoba festejó su tercer ascenso en Italia

Federico Córdoba festejó su tercer ascenso en Italia

Bombazo en River: Coudet borró a 11 jugadores y redefine el futuro del plantel

Bombazo en River: Coudet borró a 11 jugadores y redefine el futuro del plantel

El TC 850 tuvo su paso por Gualeguaychú y el ganador fue Martín Miraglio

El TC 850 tuvo su paso por Gualeguaychú y el ganador fue Martín Miraglio

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

La provincia
Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres repudiaron hechos vandálicos en el mausoléo

Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres repudiaron hechos vandálicos en el mausoléo

Dejanos tu comentario