Martín Ruiz, el intendente de Pueblo Brugo, denunció que fue agredido por el concejal Ariel Lemos, quien le habría aplicado un golpe de puño.

Un conflicto político escaló en las últimas horas en Pueblo Brugo , donde el intendente Martín Ruiz denunció haber sufrido una agresión física por un concejal durante una reunión de trabajo en la que se abordaban temas considerados importantes para la comunidad. El episodio derivó en presentaciones judiciales y ahora será investigado por la Justicia.

En declaraciones a Radio La Voz, Ruiz aseguró que el incidente ocurrió durante un encuentro en el que participaban integrantes del Concejo Deliberante. Según relató, la discusión derivó en una agresión física por parte de Ariel Lemos, un edil de su propio partido.

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“Tuve una agresión por parte de un concejal, un golpe de puño, en una reunión a tratar unos temas de relevancia para el pueblo. Hubo un enojo de un concejal y un puñete en la cara”, afirmó el jefe comunal.

El intendente indicó que realizó una denuncia formal tras lo sucedido y sostuvo que existen varios testigos que presenciaron el hecho. “Hay una denuncia que hice yo, después creo que hubo otra denuncia. Estaba todo el grupo del Concejo que están de testigos de cómo fue la cosa”, señaló.

Martín Ruiz, agredido

Asimismo, manifestó que espera que la Justicia esclarezca lo ocurrido. “Que la Justicia determine. Hay seis personas que están de testigos”, remarcó.

Ruiz también reveló que, según su versión, el concejal involucrado ya había protagonizado situaciones conflictivas con otros funcionarios municipales. En ese sentido, aseguró que anteriormente había mantenido fuertes cruces con el contador de la Municipalidad y que en más de una oportunidad intentó llevar la discusión fuera del ámbito institucional.

¿Por qué agredieron al intendente de Pueblo Brugo?

Respecto al origen de la discusión que desencadenó el episodio, el intendente sostuvo que estuvo relacionada con la organización de una jineteada. “Me pegó por una cuestión que es una boludez, por el tema de la jineteada, un problema interno que ahora lo estamos solucionando”, expresó.

Finalmente, explicó que el evento fue adjudicado mediante un proceso de licitación y que la Municipalidad acompaña la realización de la fiesta. “La jineteada se sacó a licitación, un grupo privado ganó la fiesta, nosotros acompañamos como Municipalidad”, concluyó.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la investigación deberá determinar las circunstancias del incidente y las responsabilidades de los involucrados.

La Liga de Intendentes Justicialistas repudió la agresión a Martín Ruiz

Luego de hacerse pública la denuncia realizada por el mandatario, desde la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos emitieron un comunicado repudiando el hecho:

"La Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos expresa su enérgico repudio al hecho de violencia del que fue víctima el intendente de Pueblo Brugo, Martín Ruíz, en el ejercicio de sus funciones.

"Más allá de cuál sea la circunstancia que haya dado lugar a una diferencia, ningún desacuerdo puede ni debe resolverse a través de la violencia. La discusión política e institucional tiene cauces claros y la legislación vigente los pone a disposición de quienes ejercen un cargo público, entre ellos, el pedido de informes, herramienta que la normativa otorga expresamente a los concejales para requerir explicaciones, exigir transparencia y fiscalizar la gestión municipal sin necesidad de recurrir a ningún tipo de agresión.

"En democracia, quienes asumimos la responsabilidad de gobernar o de integrar un cuerpo deliberativo tenemos la responsabilidad de dirimir las diferencias con argumentos, en el marco de las instituciones.

"Desde la Liga de Intendentes reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, el respeto institucional y el pleno funcionamiento de los mecanismos legales que el sistema democrático pone a disposición de todos sus actores".