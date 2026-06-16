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Bombazo en River: Coudet borró a 11 jugadores y redefine el futuro del plantel

River confirmó que once futbolistas no participarán de la pretemporada en España. Algunos negocian su salida, otros fueron apartados de la delegación.

16 de junio 2026 · 20:11hs
Coudet y  pasó la escoba en River junto a la dirigencia.

Coudet y  pasó la escoba en River junto a la dirigencia.

River Plate inició una profunda reestructuración de su plantel profesional de cara al segundo semestre del año. A través de un comunicado oficial, la institución confirmó que once futbolistas quedaron al margen de la pretemporada que se desarrollará en Alicante, España, en una decisión que marca un fuerte movimiento dentro del proyecto deportivo encabezado por Eduardo Coudet.

Los nombres en River

El plantel retomará los entrenamientos este miércoles 17 de junio y viajará el sábado 20 rumbo a España para realizar los trabajos de preparación. Sin embargo, varios nombres importantes no formarán parte de la delegación.

Arambarri volverá al fútbol sudamericano luego de casi 10 años en Europa. Estará en River.

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Argentina juega en Kansas City.

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Según informó el club, Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo deberán presentarse recién el lunes 22 de junio para entrenar en Buenos Aires, quedando excluidos de la gira de pretemporada.

A ellos se suman Ian Subiabre y Santiago Lencina, quienes actualmente mantienen negociaciones avanzadas para incorporarse a otras instituciones y tampoco viajarán con el grupo principal.

Por su parte, Kevin Castaño se reincorporará una vez finalizada la participación de su selección en el Mundial 2026. En una situación similar se encuentra Matías Galarza Fonda, quien regresará al club si finalmente no se ejecuta la opción de compra correspondiente.

Otro de los casos destacados es el de Andrés Herrera. El defensor finalizará su préstamo en Columbus Crew el próximo 30 de junio y mantiene conversaciones para concretar su transferencia definitiva al conjunto estadounidense.

Además, River comunicó que cuatro futbolistas que sí integrarán la delegación a Alicante fueron declarados negociables y que la decisión ya fue informada a sus representantes, aunque el club no reveló sus identidades.

La medida refleja el inicio de una fuerte depuración del plantel millonario, con la intención de reducir el número de jugadores, generar espacio para posibles incorporaciones y ajustar el equipo a las necesidades del entrenador para afrontar la segunda parte de la temporada.

Con varias salidas en marcha y un mercado de pases que promete movimiento, River comienza una nueva etapa de reconfiguración en busca de potenciar un plantel que aspira a seguir siendo protagonista en todos los frentes.

River Gallardo jugadores
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