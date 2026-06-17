Uno Entre Rios | Ovación | River

La millonaria cifra que River gastó en los jugadores borrados

River comenzó la pretemporada y filtró la lista de futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el Chacho Coudet.

17 de junio 2026 · 17:28hs
Chacho Coudet hizo limpieza profunda en River.

Chacho Coudet hizo limpieza profunda en River.

River fue protagonista en los últimos mercados de pases con impresionantes gastos en refuerzos que finalmente no estuvieron a la altura del club. El Millonario comenzó la pretemporada de cara al segundo semestre y filtró una lista de futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Eduardo Coudet, en la misma aparecen varias de esas incorporaciones.

Entre los 14 futbolistas que fueron borrados, se suma un gasto total de más de 50 millones de dólares, una cifra que excede el presupuesto de la mayoría de los clubes del fútbol argentino. La lista la encabeza Kevin Castaño, quien se convirtió en el segundo fichaje más caro en la historia del club, cuando llegó a Nuñez por 13,8 millones de dólares. A pesar de tener ofertas del exterior por el colombiano, es evidente que River no recuperará la inversión total.

Coudet y  pasó la escoba en River junto a la dirigencia.

Bombazo en River: Coudet borró a 11 jugadores y redefine el futuro del plantel

Arambarri volverá al fútbol sudamericano luego de casi 10 años en Europa. Estará en River.

Mauro Arambarri, el segundo refuerzo para Coudet en River

Otro que pica en punta en la lista al ser de los más criticados por los hinchas es Giuliano Galoppo, por quien pagaron tres millones de dólares y por quien esperan una oferta que compense el monto gastado en el pase del ex Banfield. También Maximiliano Salas, que en menos de un año pasó de ser el refuerzo estrella, luego de su polémica salida de Racing mediante su cláusula de rescisión de 8 millones de euros, a tener que irse por la puerta de atrás.

La decisión de incorporar a Pablo Longoria como director deportivo no sólo se relaciona a la búsqueda de lograr salidas que permitan bajar la masa salarial anual del plantel; intentará darle un salto de calidad al rubro en un marco de decisiones cuestionadas como la extensión del contrato de Paulo Díaz en 2024, o la incorporación de jugadores que pasaron sin pena ni gloria como Andrés Herrera (2.5 millones), Fabricio Bustos (5.4 millones), Maxi Meza (2 millones) y Matías Galarza, quien llegó desde Talleres junto a Juan Portillo por un total de 8.5 millones.

¿Cuánto gastó River?

De esta manera, entre todos los futbolistas que fueron borrados por el Chacho, River invirtió 53,3 millones de dólares. Esta suma se reparte entre 10 jugadores, ya que los otros bien surgieron de las inferiores del club, llegaron a préstamo o con el pase en su poder.

River Chacho Coudet Kevin Castaño Maximiliano Salas
Noticias relacionadas
La nadadora de Rowing Miranda sigue dando que hablar.

Orgullo para Paraná Rowing: Miranda Lescano Doce fue convocada a la Selección Argentina

Austria, el próximo desafío de Argentina: intensidad, presión alta y un estilo sin pausas.

Austria, el próximo desafío de Argentina: intensidad, presión alta y un estilo sin pausas

Hubo asueto en La Rioja por el triunfo de la Selección Argentina

Hubo asueto en La Rioja por el triunfo de la Selección Argentina

El atletismo de la provincia con podios.

Gran actuación entrerriana en el Nacional U14 de atletismo

Ver comentarios

Lo último

Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Ultimo Momento
Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Indec: el costo de construcción subió un 2,7% en en mayo

Indec: el costo de construcción subió un 2,7% en en mayo

La millonaria cifra que River gastó en los jugadores borrados

La millonaria cifra que River gastó en los jugadores borrados

Policiales
Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Violento episodio en Domínguez: investigan agresión a un hombre en un establecimiento de salud

Violento episodio en Domínguez: investigan agresión a un hombre en un establecimiento de salud

Ruta 14: violento choque entre un camión y una máquina vial

Ruta 14: violento choque entre un camión y una máquina vial

Prisión preventiva y embargo millonario para un narco atrapado en Feliciano

Prisión preventiva y embargo millonario para un narco atrapado en Feliciano

Allanaron un campo en Concordia por trata laboral

Allanaron un campo en Concordia por trata laboral

Ovación
Orgullo para Paraná Rowing: Miranda Lescano Doce fue convocada a la Selección Argentina

Orgullo para Paraná Rowing: Miranda Lescano Doce fue convocada a la Selección Argentina

Gran actuación entrerriana en el Nacional U14 de atletismo

Gran actuación entrerriana en el Nacional U14 de atletismo

Federico Córdoba festejó su tercer ascenso en Italia

Federico Córdoba festejó su tercer ascenso en Italia

La millonaria cifra que River gastó en los jugadores borrados

La millonaria cifra que River gastó en los jugadores borrados

Bombazo en River: Coudet borró a 11 jugadores y redefine el futuro del plantel

Bombazo en River: Coudet borró a 11 jugadores y redefine el futuro del plantel

La provincia
Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres repudiaron hechos vandálicos en el mausoléo

Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres repudiaron hechos vandálicos en el mausoléo

Dejanos tu comentario