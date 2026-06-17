La millonaria cifra que River gastó en los jugadores borrados

River comenzó la pretemporada y filtró la lista de futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el Chacho Coudet.

River fue protagonista en los últimos mercados de pases con impresionantes gastos en refuerzos que finalmente no estuvieron a la altura del club. El Millonario comenzó la pretemporada de cara al segundo semestre y filtró una lista de futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Eduardo Coudet, en la misma aparecen varias de esas incorporaciones.

Entre los 14 futbolistas que fueron borrados, se suma un gasto total de más de 50 millones de dólares, una cifra que excede el presupuesto de la mayoría de los clubes del fútbol argentino. La lista la encabeza Kevin Castaño, quien se convirtió en el segundo fichaje más caro en la historia del club, cuando llegó a Nuñez por 13,8 millones de dólares. A pesar de tener ofertas del exterior por el colombiano, es evidente que River no recuperará la inversión total.

Otro que pica en punta en la lista al ser de los más criticados por los hinchas es Giuliano Galoppo, por quien pagaron tres millones de dólares y por quien esperan una oferta que compense el monto gastado en el pase del ex Banfield. También Maximiliano Salas, que en menos de un año pasó de ser el refuerzo estrella, luego de su polémica salida de Racing mediante su cláusula de rescisión de 8 millones de euros, a tener que irse por la puerta de atrás.

La decisión de incorporar a Pablo Longoria como director deportivo no sólo se relaciona a la búsqueda de lograr salidas que permitan bajar la masa salarial anual del plantel; intentará darle un salto de calidad al rubro en un marco de decisiones cuestionadas como la extensión del contrato de Paulo Díaz en 2024, o la incorporación de jugadores que pasaron sin pena ni gloria como Andrés Herrera (2.5 millones), Fabricio Bustos (5.4 millones), Maxi Meza (2 millones) y Matías Galarza, quien llegó desde Talleres junto a Juan Portillo por un total de 8.5 millones.

¿Cuánto gastó River?

De esta manera, entre todos los futbolistas que fueron borrados por el Chacho, River invirtió 53,3 millones de dólares. Esta suma se reparte entre 10 jugadores, ya que los otros bien surgieron de las inferiores del club, llegaron a préstamo o con el pase en su poder.