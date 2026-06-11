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La inflación de mayo se habría ubicado entre 2,1% y 2,3%, según estimaciones privadas

El mercado espera que la inflación de mayo se ubique entre 2,1% y 2,3%, con una desaceleración hacia fin de mes. El Indec dará a conocer los datos hoy.

11 de junio 2026 · 07:48hs
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el dato de inflación de mayo. El mercado, que acertó el último índice de precios al consumidor (IPC), espera que la variación sea de 2,3%, según el último relevamiento que publicó el Banco Central (BCRA).

Las consultoras privadas, por su parte, ubican el dato entre el 2,1% y el 2,3%. La medición más optimista fue de la Fundación Libertad y Progreso, que espera que el IPC se ubique apenas por encima del 2%, su menor nivel en nueve meses. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, mostrando un leve ascenso respecto del mes pasado.

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El mes comenzó con cierta aceleración de precios, pero la dinámica se fue moderando en las semanas posteriores hasta cerrar con una variación semanal negativa de 0,17%, un fenómeno que no se observaba desde hacía tiempo, según la Fundación Libertad y Progreso.

Por su parte, la consultora PxQ estimó una inflación de 2,3% para mayo, lo que representaría la segunda baja consecutiva en el ritmo de variación de los precios luego de diez meses de aceleración. Además, proyectó una inflación acumulada de 14,9% entre enero y mayo y una variación anual de 33,4%.

En tanto, el relevamiento de precios de C&T para el Gran Buenos Aires presentó un incremento mensual de 2,2% en mayo, el menor desde octubre del año pasado. No obstante, de verificarse esta variación en los datos oficiales, el alza interanual del IPC sería del 33,3%, incrementándose respecto del 32,4% de abril, dada la menor inflación registrada un año atrás.

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Hoy las verduras se consiguen a buenos precios.

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Alimentos vuelve a explicar buena parte de la inflación

Más allá de la desaceleración general, los alimentos continuaron mostrando aumentos relevantes y mantuvieron un peso determinante sobre el índice. La medición de Libertad y Progreso ubicó el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 3,3% mensual y aportó 0,8 puntos porcentuales al resultado general, convirtiéndose nuevamente en el componente de mayor incidencia.

La medición de PxQ también identificó a Alimentos y bebidas como uno de los principales motores de la inflación de mayo junto con Vivienda, Transporte y Salud. En conjunto, estas cuatro divisiones explicaron alrededor del 70% de la variación total del índice.

Entre los productos que más incidieron sobre los precios durante el mes se destacaron el tomate, las comidas fuera del hogar, el boleto de colectivo en el Gran Buenos Aires y los alquileres. En sentido contrario, se registraron bajas en distintos cortes de carne vacuna y en algunas frutas cítricas.

Alimentos y bebidas aumentó 2,7% mensual, según C&T, acelerándose significativamente respecto de abril pero con mucha heterogeneidad en sus componentes. Verduras, un componente estacional, trepó 27%. Los panificados también ganaron dinamismo pero subiendo en torno a 2,5%. Por el contrario, la carne se volvió a moderar y aumentó 1%.

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Desde Libertad y Progreso atribuyeron la desaceleración a la estabilidad cambiaria y al endurecimiento monetario implementado por el Banco Central. “El IPC de mayo estaría dando alrededor de 2,1%, retornando al sendero de la desinflación. Luego de varios meses complicados, la demanda de pesos se normalizó parcialmente y el apretón monetario del BCRA empieza a surtir efecto”, señaló Iván Cachanosky, economista jefe de la fundación, según consignó Ámbito Financiero.

No obstante, desde la entidad advirtieron sobre posibles riesgos para los próximos meses vinculados al escenario energético internacional y al impacto local de la reducción de subsidios.

Las estimaciones privadas coinciden en que la inflación se mantiene en una trayectoria descendente respecto de los niveles observados durante 2024. Sin embargo, también muestran que la desaceleración no es homogénea, ya que alimentos, transporte, salud y servicios regulados continúan concentrando buena parte de las presiones sobre los precios.

Con expectativas de inflación mensual cercanas al 2%, el dato oficial de mayo será seguido de cerca por el mercado para evaluar si la economía logró consolidar un nuevo escalón de desaceleración o si persisten factores capaces de interrumpir el proceso desinflacionario en la segunda mitad del año.

Inflación mayo Indec
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