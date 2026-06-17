Federico Córdoba festejó su tercer ascenso en Italia

Cuando en 2022 decidió jugársela y viajar con una mano atrás y otra adelante a Italia, no sabía que el destino le depararía tres nuevos ascensos para su carrera futbolística. Recientemente el paranaense Federico Córdoba logró dar el salto a la Serie D del Calcio con su equipo, el Bornova de Cerdeña y sigue escalando en el Viejo Continente.

La Flaca, que se encuentra de vacaciones en la capital entrerriana visitando a familiares y amigos, habló con UNO sobre este nuevo éxito deportivo y repasó cómo ha sido su estadía en tierras tanas.

“Ya son casi cinco años en Italia y, a mis 36 años, empecé a pensar lo que voy a hacer una vez que deje de jugar. Gracias a Dios en los últimos tres años se me dio de ascender con tres clubes distintos, Atlético Bono en 2024, Polisportiva Budduso en 2025 y ahora con Bonorva. Ya me hice un nombre en la región de Cerdeña y en los últimos años me he perdido muy pocos partidos por lesión. Esas cosas me ponen muy contento”, repasó con alegría lo vivido.

Además, explicó cómo fue el reciente éxito de su equipo: “el que finaliza primero en el campeonato asciende directamente y, del segundo al quinto, juegan playoffs por el segundo ascenso. Había comenzado el torneo con Budduso, pero luego hubo problemas en el club entre dirigentes, técnico y jugadores, por lo que decidí irme y arreglé con Bonorva. Cuando llegué el puntero se había cortado bastante lejos y terminamos segundos. En los playoffs fuimos un equipo firme e inteligente y se nos dio el objetivo. También salimos campeones de la fase regional de la Copa Italia, algo que nunca había logrado el club”.

Federico Córdoba 1

Luego de eso, el futbolista surgido de las inferiores del Club Atlético Paraná recordó cómo fueron sus primeros años: “Cuando con mi esposa decidimos irnos a Italia, mi idea era tratar de vivir del fútbol. Pero para eso primero tenía que hacerme la ciudadanía. Y como llegué prácticamente al final de la temporada, en esos meses lo que menos hice fue jugar al fútbol y tuve que trabajar de lo que sea ya que mis ahorros no alcanzaban. Me tocó juntar manzanas, ser pintor y albañil antes de conseguir mi primer club. Despacito me fui insertando en el ascenso italiano”.

El fútbol de Italia

Fede también analizó el fútbol italiano, asegurando que “es mucho más tranquilo que acá. Afuera de la cancha no se vive como acá. En lo que tiene que ver con el juego, hay un buen nivel porque hay muchos extranjeros. Llegan jugadores de distintos lugares del mundo y hay bastante calidad”.

“Hasta la Serie D los equipos deben jugar con dos under en cancha –prosiguió con su opinión–, que son jugadores de menos de 20 años. Uno debe tener hasta 19 y el otro hasta 18, o más chicos. Eso repercute en el equipo, porque en Italia no hay escuelas de fútbol como tenemos acá, que los chicos desde los cinco años están jugando al fútbol. Creo que eso ha generado que hoy Italia sea una selección débil, ya que sus principales equipos cuentan con la mayoría de jugadores extranjeros”.

Federico Córdoba 2

Córdoba también reconoció que hay algo que lo sorprendió “para mal. Cuando llegaba a la cancha antes de los partidos veía chicos de 15 años fumando ahí, hablando con el técnico como si nada. Algunos incluso se prendían un pucho en el entretiempo. Acá, más allá de que hay jugadores que fuman, no se ve en la cancha”.

Federico Córdoba y su futuro

La Flaca también adelantó que “cuando termine mi carrera quiero ser técnico. Todavía no he hecho el curso porque aún no pienso dejar de jugar. El curso acá se hace en dos años, tres; mientras que allá dura cuatro meses, pero con clases todos los días y se me complicaría”.

“Tengo la teoría que en el fútbol de hoy el único que puede darse el lujo de no correr es Messi. El resto de los jugadores normales, si no corren no pueden jugar al fútbol. Me gustan los equipos que están bien preparados físicamente con algunos jugadores de buen pie. Después uno debe adaptarse a los jugadores con los que cuenta”, cerró contando cómo le gustaría que jueguen sus equipos”.