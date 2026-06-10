Indec: la producción industrial volvió a hundirse en abril

La medición del organismo mostró una baja interanual de 2,1%. En el acumulado de cuatro meses de 2026, la retracción llegó a 2,4%.

Tras rebotar en marzo, la industria manufacturera regresó a la senda negativa y cayó 2,8% mensual en abril. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que además señaló que la contracción fue del 2,1% interanual. El acumulado de los primeros cuatro meses del año exhibió una baja de 2,4%. En los últimos diez meses, el Indice de Producción Industrial (IPI) manufacturero solo presentó una suba mensual: la de marzo.

Ese indicador fue utilizado intensivamente por el gobierno nacional para refutar los reclamos por la crisis económica y asegurar la inminencia de un rebote significativo. El humo comenzó a disiparse con las cifras de abril.

Los datos reflejan un panorama complejo para la actividad industrial. En abril, siete de las nueve divisiones generales relevadas por el organismo registraron caídas interanuales, lo que confirma la persistencia de la debilidad en gran parte del entramado productivo.

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Datos

Entre los sectores con peor desempeño sobresalieron productos textiles (-22,2%), prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%), maquinaria y equipo (-20,2%), industrias metálicas básicas (-11,2%) y vehículos automotores, carrocerías y autopartes (-10,7%). También mostraron retrocesos productos de caucho y plástico (-5,1%), minerales no metálicos (-6,4%), muebles y otras manu facturas (-5,1%) y alimentos y bebidas (-2,4%).

La caída de la industria textil volvió a destacarse entre las más pronunciadas. El rubro registró una baja de 22,2% interanual, afectado principalmente por el desplome en la preparación de fibras textiles (-45,4%) y en tejidos y acabado de productos textiles (-35,4%).

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En el caso de alimentos y bebidas, uno de los sectores de mayor peso dentro del índice, la producción descendió 2,4% respecto de abril de 2025. Entre los segmentos con mayor incidencia negativa se destacaron carne vacuna (-12,9%), fiambres y embutidos (-9,8%) y galletitas, panadería y pastas (-6,3%).

No obstante, algunas actividades lograron exhibir mejoras. Las principales incidencias positivas provinieron de sustancias y productos químicos (16,7%), refinación de petróleo (5,6%), madera, papel, edición e impresión (4,1%) y productos de tabaco (6,5%).

Con estos números, la industria vuelve a quedar entre los sectores más rezagados de la economía y profundiza una dinámica que ya lleva casi un año de debilidad, en un escenario en el que la menor demanda interna y la dispar recuperación entre sectores continúan condicionando el desempeño fabril.

Dos informes privados publicados esta semana anticipan que la economía argentina registró una caída en abril. El Índice General de Actividad (IGA) de Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) mostró una contracción de 0,7% mensual, mientras que el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) de Equilibra proyectó una baja de 1,5% en la misma medición.

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La construcción, en caída

El Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac) cayó 4% desestacionalizado en abril y anotó su mayor retroceso mensual desde marzo de 2025, según informó el Indec. En la comparación interanual, la caída fue del 2,8%.El dato de abril llega luego de que marzo mostrara una leve suba y refleja la volatilidad que atraviesa la actividad. Si bien el acumulado del primer cuatrimestre todavía exhibe una mejora del 2,1% frente al mismo período de 2025, la dinámica mensual evidencia que la recuperación permanece lejos de consolidarse

“El deterioro de la demandadoméstica se explica, en gran medida, por el deterioro del crédito”, destacó Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics.