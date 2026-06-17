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Allanaron un campo en Concordia por trata laboral

La policía federal constató trabajadores en condiciones de extrema precariedad. La investigación tramita en la Justicia Federal.

17 de junio 2026 · 12:40hs
Allanaron un campo en Concordia por trata laboral

En el marco de una investigación iniciada a raíz de una denuncia por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, personal de la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina llevó adelante un allanamiento en zona rural de la ciudad de Concordia.

Las tareas investigativas fueron desarrolladas con celeridad debido a la urgencia del delito en cuestión, bajo las directivas de la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo del Dr. Francisco Bernhardt, por ante la Secretaría de la Dra. Cintia Cibulskas, y con intervención del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, por ante la Secretaría Penal del Dr. Alan Bergdolt.

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La Policía Federal pudo establecer que las personas que trabajarían allí sufrían condiciones laborales y de vida de extrema precariedad, encontrándose estos en condiciones de vida inhumanas, en las construcciones sin terminar, sin gas, sin agua corriente, sin puertas, ni ventanas, sin calefacción adecuada y en condiciones deplorables.

También se estableció que los trabajadores no se hallaban registrados como tales, careciendo de cobertura social, asistencia, aportes, etc. En total precariedad y desprotección.

Como resultado de las pruebas recolectadas permitieron materializar el allanamiento sobre el campo investigado.

xplotacion laboral 2

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La causa quedó en la órbita de la Justicia Federal

Durante el procedimiento se efectuaron inspecciones, relevamientos y el secuestro de documentación y otros elementos de interés para la causa, los cuales serán analizados en el marco del delito de Trata de Personas.

En el operativo policial colaboraron distintos Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), integrantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, personal del Programa Provincial de Rescate y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas y representantes del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, a fin de determinar las circunstancias de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.

Campo trata laboral Concordia ARCA
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