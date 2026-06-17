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Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres repudiaron hechos vandálicos en el mausoléo

La Asociación de Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres expresó su dolor por la desaparición de placas en el mausoleo del educador.

17 de junio 2026 · 14:15hs
La Asociación de Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres expresó su dolor por la desaparición de placas en el mausoleo del educador.

La Asociación de Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres expresó su dolor por la desaparición de placas en el mausoleo del educador.

La Asociación de Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres manifestó su profunda preocupación por el estado actual del mausoleo que guarda los restos del profesor José María Torres, una de las figuras más trascendentes de la educación argentina y referente fundamental del normalismo nacional.

La presidenta de la entidad, Teresa Vírgala de Arijón, expresó su tristeza e indignación tras visitar el lugar ubicado en el Cementerio Municipal Santísima Trinidad de Paraná, donde constató los daños y la desaparición de las placas conmemorativas que identificaban al histórico educador.

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Vírgala de Arijón explicó que tomó conocimiento de la situación a partir de un escrito realizado por la profesora Norma Fernández Dux y decidió recorrer personalmente el lugar. "Me quedé realmente impactada. El monumento tiene algo que te atrae, que te despierta un montón de sentimientos, sobre todo para quienes queremos, respetamos y amamos a la Escuela Normal", señaló en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

La dirigente destacó especialmente la desaparición de la última placa que permanecía en el mausoleo. Según recordó, había sido colocada en 1945 por docentes y alumnos de la Escuela Normal Nº 7 "José María Torres" de la Capital Federal.

Robo de placas

"Ahora quedó anónimo. Los que pasan por allí no saben quién está ahí. Se fue la placa, se fue el nombre, se fue la identidad. Es una situación muy triste", lamentó.

Desde la Asociación remarcaron que el mausoleo constituye un símbolo de enorme valor histórico y educativo. Su construcción fue el resultado de años de esfuerzos compartidos entre directivos, profesores, exalumnos, asociaciones docentes de distintas provincias y autoridades nacionales, provinciales y municipales. La obra, inaugurada en 1918, fue realizada por el escultor español Torcuato Tasso y está emplazada en el Cementerio Municipal de Paraná.

En la gacetilla difundida por la institución se recuerda que Torres fue uno de los grandes impulsores de la formación docente en el país y una figura central en el desarrollo de la llamada "pedagogía torrista", cuyos principios marcaron a generaciones de maestros y profesores que luego se desempeñaron en todo el territorio nacional. Vírgala de Arijón consideró que la problemática excede el caso particular del mausoleo y se vincula con una realidad más amplia. "Todo el cementerio está igual. Hay familias que también han sufrido el robo de placas y hasta de floreros. Uno lo siente, lo llora, lo padece y se indigna, pero es un problema muy generalizado", expresó.

Principios

Asimismo, reflexionó sobre la necesidad de fortalecer valores de respeto y convivencia. "También hay una falta de principios éticos. Esos valores que recibimos en el hogar y en la escuela son fundamentales. Tenemos que recuperar ese legado", sostuvo.

Pese al dolor que genera la situación, la presidenta de la Asociación destacó la importancia de visibilizar el problema y promover acciones colectivas. Finalmente, invitó a la comunidad a acercarse y conocer el trabajo que realiza la Asociación de Exalumnos de la Escuela Normal. "Funcionamos en la Universidad Popular, en Corrientes 147, que generosamente nos abre sus puertas. Queremos seguir trabajando para mantener viva la memoria y el legado de nuestra querida escuela", concluyó.

A través de un comunicado, la Asociación deploró los actos de vandalismo registrados en el mausoleo y consideró que constituyen una ofensa no sólo a la memoria de José María Torres, sino también a la dignidad de quienes descansan en el cementerio. "Se impone el desagravio ante esta reiterada ofensa, incalificable en una sociedad civilizada", señalaron.

Escuela Normal Superior José María Torres Cementerio Vandalismo
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