Las tarjetas de crédito y débito se consolidan como el principal medio de pago en los supermercados argentinos, según estimó un informe del Indec.

Los tarjetas de crédito y débito concentran los pagos en los supermercados, según informó el Indec.

Las tarjetas de crédito y débito se consolidan como el principal medio de pago en los supermercados argentinos, ya que concentran casi siete de cada 10 operaciones, según expuso la Encuesta de Supermercados del Indec.

El reporte reflejó que las operaciones abonadas con tarjeta de crédito alcanzaron los $1.125.612 millones en agosto, lo que representó un incremento nominal del 18,6% interanual e implicó el 43% total de la facturación.

En total, las grandes cadenas de supermercados registraron una facturación de $2,6 billones durante el octavo mes del año. Pese al aumento nominal en la facturación, las cantidades vendidas a precios constantes continuaron exhibiendo señales de debilidad.

En este sentido, el informe oficial detalló que en términos reales, las ventas cayeron un 3,7% interanual en agosto y un 0,8% frente a julio. Con este resultado, en los primeros ocho meses de 2026 el sector acumula una contracción del 2,8%.

En el desglose del relevamiento oficial, el segundo lugar en facturación lo ocuparon las tarjetas de débito con una cuota del 23,9%, tras sumar $625.010 millones y crecer un 14% nominal interanual.

Por su parte, el efectivo representó el 17% de los pagos con $443.756 millones, lo que significó un aumento del 35,2% en comparación con agosto de 2025.

Sin embargo, el mayor salto interanual lo registraron los medios de pago alternativos, que integran billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras y tarjetas de regalo, con una suba nominal del 50,2%.

Este segmento alcanzó ventas por $422.551 millones (un 16,1% del total), reflejando transformaciones en los hábitos de pago de los consumidores.