En un nuevo sorteo del Quini 6, este domingo los principales pozos millonarios quedaron vacantes. En el Siempre Sale, 52 ganadores, tres entrerrianos.

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este domingo.

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo este domingo y los principales pozos millonarios quedaron vacantes por lo que se acumuló una importante suma para el próximo miércoles. Por otra parte, en el Siempre Sale hubo 52 ganadores, tres de ellos de Entre Ríos, y cada uno se hizo acreedor de $9.341.050, 85.

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 20-04-10-18-03-36. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasaron para el sorteo del próximo miércoles $1.219.000.000.

En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 16-03-17-19-26-37. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos y habrá 1.100 millones en juego para el sorteo venidero.

Por su parte, en La Revancha aparecieron estos números: 41-05-15-42-18-25. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán $3.712 millones.

En el Siempre Sale, en tanto, salieron 34-22-07-28-17-31. En esta modalidad hubo 52 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $9.341.050, 85. Tres de los afortunados son entrerrianos.