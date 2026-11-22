La administración de Javier Milei presentó un pedido de medidas cautelares ante el Tribunal del Mar.

Malvinas: el Tribunal del Mar fijó audiencias por el reclamo argentino contra la explotación petrolera.

El Gobierno argentino volvió a reclamar que se detenga el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. A una semana de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) comunique su decisión sobre el pedido de medidas cautelares, el canciller Pablo Quirno ratificó el rechazo a la explotación de hidrocarburos impulsada por empresas extranjeras en la zona.

El funcionario advirtió que la extracción de petróleo comprometería recursos naturales que la Argentina considera propios y sostuvo que el país busca impedir que las tareas avancen antes de que se resuelva la controversia.

Durante una entrevista televisiva, Quirno explicó que la Argentina recurrió al organismo internacional, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar la suspensión de las actividades vinculadas al emprendimiento. La decisión del tribunal está prevista para el sábado próximo.

“Estamos hoy ante una intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, afirmó el canciller, según reprodujo Ámbito Financiero.

Qué le pidió la Argentina al Tribunal del Mar

La presentación argentina busca que el Reino Unido detenga las actividades de explotación petrolera en la cuenca norte de las islas mientras continúa el proceso de arbitraje internacional.

Además de suspender las perforaciones, el Gobierno solicitó que las autoridades británicas no otorguen nuevas autorizaciones para operar en el área, preserven los datos obtenidos durante las tareas de exploración y garanticen la protección del medio marino.

Quirno explicó que el objetivo es evitar que se avance con la extracción antes de que exista una resolución sobre los derechos que reclama la Argentina. En ese sentido, remarcó: “Nosotros hemos pedido que paren esta explotación antes de que se haga el arbitraje”.

El funcionario también sostuvo que el reclamo continuará independientemente de lo que resuelva el tribunal sobre las medidas provisionales.

Dos empresas dejaron de participar en Sea Lion

Mientras avanza el reclamo diplomático y judicial, la estrategia argentina también tuvo consecuencias sobre las compañías que participan del emprendimiento. Según informó la petrolera británica Rockhopper Exploration ante la Bolsa de Londres, dos contratistas, una inglesa y otra israelí, comunicaron que no continuarán con los trabajos previstos por temor a posibles sanciones y conflictos legales.

Reino Unido ratificó su soberanía sobre Malvinas tras la advertencia de Trump sobre el respaldo de EE.UU.

A esa situación se sumó la decisión del astillero de Singapur Seatrium, que analiza cancelar el contrato para acondicionar el buque Aoka Mizu, una embarcación fundamental para las futuras operaciones de extracción y almacenamiento de petróleo.

Sin embargo, Rockhopper aclaró que, por el momento, no prevé modificaciones importantes en el cronograma de desarrollo. La iniciativa está encabezada por la compañía israelí Navitas Petroleum, que tiene la participación mayoritaria, junto con la firma británica.

Qué puede pasar con el proyecto petrolero

El Gobierno de Javier Milei también busca ampliar las herramientas legales para sancionar a las empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en las aguas cercanas a Malvinas sin autorización argentina.

Para eso, impulsa un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla mayores restricciones para las compañías involucradas. Sin embargo, la iniciativa no pudo ser tratada en Diputados durante la última semana por falta de quórum.

En paralelo, la expectativa oficial está puesta en la resolución del Tribunal del Mar del próximo 28 de noviembre. El fallo definirá si se aplican las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para detener el avance de Sea Lion mientras continúa la discusión internacional.