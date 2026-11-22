La flor del ceibo, también llamado seíbo o bucaré, y conocido en la región de América del Sur como “árbol del coral”, fue declarada flor nacional por decreto del Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 1942. La elección fue resultado de una encuesta realizada por un diario, de la que participaron unas 20 mil personas.

Esta elección no fue fácil. La disputa por cuál debía ser la planta que representaba al país duró décadas, hasta que la participación de un biólogo argentino en el debate posicionó al ceibo como flor nacional . Previamente había sido seleccionada la magnolia pero fue descartada por tratarse de una especie exótica, no autóctona de la Argentina.

En 1941, el Ministerio de Agricultura de la Nación ordenó conformar una Comisión Nacional, orientada con el fin de establecer los requisitos para declarar a esta especie como símbolo patrio. Al año siguiente, el 22 de diciembre de 1942 se emitió el decreto nº 13.847, que proclamaba de manera oficial al ceibo como flor nacional argentina. En 2008 el Gobierno de la Nación decidió otorgar un día para celebrar esta insignia patria.

El ceibo

El ceibo es un árbol originario de América: se lo encuentra en la Argentina, en Uruguay (donde también es flor nacional), en el Brasil y en Paraguay; siempre cerca de cursos de agua como el Paraná y el Río de la Plata. Perteneciente a la familia del poroto, es de tronco bajo y copa amplia y da una flor rojiza científicamente denominada Erythrina crista-galli (“roja cresta de gallo”).