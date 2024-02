Gobernador del PRO se le planta a Milei: "No va a salir un barril de petróleo de la provincia"

El gobernador de Chubut advirtió al presidente que si no destraba fondos de coparticipación y transporte, cortará el suministro de combustible. "Quiero ver si sos tan guapo", desafió.

"Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver si sos tan guapo", desafió el gobernador en referencia al presidente Javier Milei, que usa ese término al contestar críticas de eventuales detractores de su gobierno

Torres habló en el marco de los festejos por el 123° aniversario de Comodoro Rivadavia, donde acusó a la cartera de Hacienda de retener "de manera indebida" fondos por deudas a corto plazo que el gobierno local tomó durante la administración anterior.

Relató que desde su administración "propusimos canjear esta deuda por una de mejores condiciones ante el Banco Central, que no nos puede negar esas condiciones y sin embargo nos están pateando la autorización, cuando a Nación se lo autorizan en 24 horas".

Torres acusó "al ministerio de Economía de la Nación de retener de manera indebida la mitad de la coparticipación, cuando la provincia tiene voluntad de pago de una deuda y para eso propuso al Banco Central un canje de deuda en mejores condiciones, que hasta el momento no fue aprobado".

Agregó que "esperamos que esto sea una cuestión administrativa, no una forma de amedrentamiento porque si es así y el martes o miércoles no hay una resolución favorable, vamos a optar por no exportar ni un barril de petróleo".

Recordó que "Chubut es la cuarta provincia exportadora y no vamos a permitir que nos pisen la cabeza de esta manera".

Sostuvo que la postura de la administración central "es ir contra las provincias" aunque "nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas con el gobierno nacional porque queremos que le vaya bien, pero no vamos a permitir que no se nos dé la misma posibilidad que a Nación para canjear deuda".