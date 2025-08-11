Uno Entre Rios | El País | reservas

Estiman que las reservas argentinas deberían ser de US$93.000 millones, las más bajas de la región

Un informe privado aseguró que “Argentina figura entre los países de la región con menor nivel de reservas". Hoy rondarían los US$93.000 millones.

11 de agosto 2025 · 17:11hs
Estiman que las reservas argentinas deberían ser de US$93.000 millones

Foto UNO/Mateo Oviedo

Estiman que las reservas argentinas deberían ser de US$93.000 millones, las más bajas de la región.

Las reservas brutas de la Argentina deberían rondar los US$93.000 millones, pero poseen uno de los niveles más bajos entre los países de la región, de acuerdo a lo estimado en un informe de GMA Capital. Al desglosar las aristas de la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la primera revisión del programa con Argentina, que habilitó un giro de US$2.000 millones, el reporte focalizó en la acumulación de divisas como el “punto débil”.

LEER MÁS: El FMI ajustó la meta de reservas tras incumplimiento del gobierno de Javier Milei

El informe sobre las reservas

En este aspecto, remarcó la meta de engrosar las reservas “fue nuevamente el Talón de Aquiles”, recordando que el Fondo otorgó un “waiver” (una exención) tras verificarse un desvío de alrededor de US$3.600 millones respecto de la meta pactada en -US$1.958 millones (a precios de hoy).

El FMI ajustó la meta de reservas para Argentina tras incumplimiento del gobierno de Javier Milei. 

El FMI ajustó la meta de reservas tras el incumplimiento del  Gobierno nacional

el fmi aprobo la primera revision del acuerdo y girara usd 2.000 millones para las reservas

El FMI aprobó la primera revisión del acuerdo y girará USD 2.000 millones para las reservas

Ante este escenario, puntualizó que “como medidas ‘correctivas’ para fortalecer la credibilidad, el FMI decidió eliminar la meta intermedia de septiembre y recortar en US$5.000 millones el objetivo de fin de año, aunque sin alterar el objetivo final de 2027”.

Así, reflejó que “el requisito remanente para 2025 sería un incremento cercano a US$3.600 millones”, precisando que “dado el perfil de vencimientos (casi US$4.400 millones) entre el Tesoro y el BCRA, el esfuerzo por engrosar el stock de divisas se daría mediante compras, emisiones de deuda internacional o privatizaciones”.

En este contexto, el informe revela que “Argentina figura entre los países de la región con menor nivel de reservas con respecto al nivel que se estima adecuado: solo un 54%”, contraponiendo con sus pares al indicar que “Chile se encuentra algo por encima (79%), mientras que Brasil y Uruguay se destacan (120% y 181%), respectivamente”.

De esta manera, desde GMA Capital calcularon que “si tomamos el ratio del promedio de la región (121%), el número nuestro debería estar más cerca de los US$93.100 millones”, cuando actualmente alcanzan los US$42.114 millones.

Más detalles

En este sentido, aportaron que “esta métrica supone que, aún bajo un esquema de flotación administrada, las reservas sostienen el equilibrio del mercado monetario”, señalando que “un nivel elevado (100%–150%) cubre al sistema ante eventuales salidas de capitales por menor rollover de deuda externa, desinversión, déficit comercial o pérdida de confianza en la moneda local”.

Con estas cifras presentes, consideraron que “es entendible la preocupación del principal acreedor de nuestro país”, haciendo hincapié en la sugerencia del FMI que hacia fin de año, “el Banco Central tenga un rol más activo en la acumulación de divisas”.

Al respecto, sostuvieron que “una forma recomendada en el Staff Report es priorizar compras en el mercado de cambios a través de un esquema anticipado, como ya lo hacen Chile, Colombia y México”.

reservas Argentina
Noticias relacionadas
fentanilo contaminado: ya son 76 las victimas fatales confirmadas

Fentanilo contaminado: ya son 76 las víctimas fatales confirmadas

Se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y hay tres nuevos millonarios en Buenos Aires. 

Quini 6: hay tres nuevos millonarios en Buenos Aires

La CAME informó que las ventas minoristas Pymes bajaron 5,7% frente a junio y 2% interanual.

CAME: las ventas minoristas Pymes cayeron 5,7% en julio y el consumo sigue en retroceso

La estrella de mar culona, una de las figuras de la investigación del Conicet.

Terminó la expedición del Conicet en Mar del Plata

Ver comentarios

Lo último

Tchoukball: Miguel Ángel Pérez, el árbitro entrerriano que deja huella en el Mundial

Tchoukball: Miguel Ángel Pérez, el árbitro entrerriano que deja huella en el Mundial

All Boys golpeó a Patronato en una jugada polémica

All Boys golpeó a Patronato en una jugada polémica

La Municipalidad de Paraná lanzó una nueva edición de la Feria del Libro

La Municipalidad de Paraná lanzó una nueva edición de la Feria del Libro

Ultimo Momento
Tchoukball: Miguel Ángel Pérez, el árbitro entrerriano que deja huella en el Mundial

Tchoukball: Miguel Ángel Pérez, el árbitro entrerriano que deja huella en el Mundial

All Boys golpeó a Patronato en una jugada polémica

All Boys golpeó a Patronato en una jugada polémica

La Municipalidad de Paraná lanzó una nueva edición de la Feria del Libro

La Municipalidad de Paraná lanzó una nueva edición de la Feria del Libro

Mariano Werner: Hemos parado todo el año, es la realidad

Mariano Werner: "Hemos parado todo el año, es la realidad"

Haimovich Toyota lanzó el concurso de dibujo Toyota Dream Car

Haimovich Toyota lanzó el concurso de dibujo Toyota Dream Car

Policiales
Condenaron a Guillermo Smaldone por coimas: los asaditos y mensajes con Cardona Herreros

Condenaron a Guillermo Smaldone por coimas: los "asaditos" y mensajes con Cardona Herreros

Adolescente golpeó a policías: Fue entregado livianamente a sus padres, criticó Néstor Roncaglia

Adolescente golpeó a policías: "Fue entregado livianamente a sus padres", criticó Néstor Roncaglia

Chajarí: un hombre está grave tras ser apuñalado en una gresca familiar

Chajarí: un hombre está grave tras ser apuñalado en una gresca familiar

San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Ovación
Tchoukball: Miguel Ángel Pérez, el árbitro entrerriano que deja huella en el Mundial

Tchoukball: Miguel Ángel Pérez, el árbitro entrerriano que deja huella en el Mundial

Mariano Werner: Hemos parado todo el año, es la realidad

Mariano Werner: "Hemos parado todo el año, es la realidad"

Gualeguay inaugurará una gigantografía en honor a sus campeones del mundo y de América

Gualeguay inaugurará una gigantografía en honor a sus campeones del mundo y de América

Se viene la Copa del Mundo Femenina de Rugby 2025 con Brasil como único representante de Sudamérica

Se viene la Copa del Mundo Femenina de Rugby 2025 con Brasil como único representante de Sudamérica

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

La provincia
La Municipalidad de Paraná lanzó una nueva edición de la Feria del Libro

La Municipalidad de Paraná lanzó una nueva edición de la Feria del Libro

Haimovich Toyota lanzó el concurso de dibujo Toyota Dream Car

Haimovich Toyota lanzó el concurso de dibujo Toyota Dream Car

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue

Feriado de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Feriado de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Otro comedor de Concordia cerró por la falta de fondos nacionales

Otro comedor de Concordia cerró por la falta de fondos nacionales

Dejanos tu comentario