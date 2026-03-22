AFA sumó como sponsor de la Selección una marca de vapeadores

El acuerdo comercial de AFA genera polémica ya que se trata de productos nocivos que están prohibido en Argentina

El acuerdo comercial de AFA genera polémica ya que se trata de productos nocivos que están prohibido en Argentina

El acuerdo comercial de AFA genera polémica ya que se trata de productos nocivos que están prohibido en Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se metió en otra polémcia al sumar como sponsor de la Selección Nacional una marca de vapeadores, productos nocivos que están prohibidos en Argentina.

La máxima autoridad del fútbol argentino firmó un acuerdo con la marca de cigarrillos electrónicos Vaporesso, por el cual el equipo nacional pasa a promocionar en Asia -y en forma global a través de las redes de la compañía- un producto nocivo para la salud y que en Argentina está prohibido desde 2011. Especialistas advierten que la alianza se inscribe en una estrategia de la industria tabacalera para captar a jóvenes mediante marketing agresivo apoyado en figuras deportivas.

Vapeadores cigarrillos electrónicos Selección Argentina AFA Vaporesso

Los cigarrillos electrónicos no son inocuos: contienen nicotina -una sustancia altamente adictiva- y están asociados a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un acuerdo para sumar como sponsor regional a Vaporesso, una de las principales marcas globales de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo.

Así, la Selección argentina pasa a promocionar en Asia -y en forma global a través de las redes de la compañía- un producto con nicotina nocivo para la salud. En Argentina, los vapeadores se encuentran prohibidos en el país desde 2011 por la Disposición 3266 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Para los especialistas el acuerdo se inscribe en una estrategia más amplia de la industria tabacalera para captar público joven e impulsar el consumo de nicotina, con campañas de marketing agresivo que se apoyan en futbolistas y otras estrellas deportivas.

De hecho, la semana pasada más de 160 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo reclamaron que se prohíba el patrocinio de bolsitas de nicotina en los equipos de Fórmula 1.

Vapeadores cigarrillos electrónicos Selección Argentina AFA Vaporesso 1

Qué se sabe sobre el acuerdo entre la AFA y Vaporesso

“Nos complace dar la bienvenida a Vaporesso a la familia del fútbol argentino”, dice la AFA en el comunicado de prensa que anuncia el acuerdo. Y agrega: “Como líder del sector, el compromiso de Vaporesso con la innovación y la excelencia refleja muchos de los valores que definen la cultura de nuestro equipo”.

El comunicado no fue publicado en la web de la AFA, pero el logo de la marca ya aparece entre los sponsors regionales. El colectivo “Mamás contra el vapeo” denunció que una publicación en redes que anunciaba el acuerdo fue borrada tras los cuestionamientos.

“Mientras miles de familias argentinas luchamos contra la adicción al vapeo que está destruyendo la salud de nuestros hijos, la AFA decide manchar la camiseta celeste y blanca asociándose con una industria que lucra con la adicción”, sostuvieron en Change.org, donde están llevando adelante un petitorio para que la AFA rompa el acuerdo.

Quien sí ya anunció el acuerdo con una gran campaña publicitaria fue Vaporesso, la marca de cigarrillos electrónicos fundada en 2015, propiedad de la empresa Smoore International, con sede en Shenzhen, China. Al entrar a la web, un cartel avisa: “Este producto contiene nicotina. La nicotina es un químico adictivo”.

Debajo del cartel está la publicidad de la AFA con Lionel Messi a la cabeza y un concurso que invita compartir historias para tener la oportunidad de “ganar premios exclusivos”: desde entradas al mundial hasta gorras, camisetas y vasos térmicos de la Selección argentina que llevan impreso el logo de Vaporesso. Un video publicado en su cuenta de Instagram vaporesso_global -que se puede ver desde Argentina- también anuncia el acuerdo.

Chequeado consultó a la AFA sobre el alcance, duración y tipo de acuerdo con Vaporesso y si este tipo de patrocinios era compatible con su política de responsabilidad social, pero hasta el momento de la publicación de la nota no obtuvo respuesta.

Vapeadores cigarrillos electrónicos Selección Argentina AFA

Los daños del cigarrillo electrónico o vapeadores

Los cigarrillos electrónicos (CE), también llamados vapeadores o vapers, son sistemas electrónicos introducidos en los mercados en 2006. El dispositivo produce un aerosol que se aspira, simulando el acto de fumar. Está compuesto por una batería, un atomizador y un cartucho, que contiene líquido con saborizantes que pueden concentrar altos niveles de nicotina.

En Argentina, la ANMAT establece la prohibición de la importación, distribución, comercialización y la publicidad o cualquier modalidad de promoción en todo el territorio nacional del sistema electrónico de administración de nicotina denominado “cigarrillo electrónico”, extendiéndose dicha prohibición a todo tipo de accesorio para dicho sistema o dispositivo, como asimismo a cartuchos conteniendo nicotina. Sin embargo, se venden por internet y en negocios especializados. También se comercializan vapeadores de la marca Vaporesso, que anunció su acuerdo con la AFA.

Un reciente estudio de la Sedronar realizado en escuelas de gestión estatal y privada de todo el país, reveló que 35,5% de los adolescentes de 13, 15 y 17 años encuestados manifestó haber consumido cigarrillos electrónicos a lo largo de su vida.

Las bolsitas de nicotina inundan los kioscos y generan alarma por su consumo entre los jóvenes. “Al vapear se inhala un aerosol que contiene un montón de sustancias tóxicas, como nicotina, formaldehído, propilenglicol, saborizantes y un montón de productos más, ninguno inocuo”, explicó a Chequeado Alejandro Videla, presidente de la Asociación Argentina de Tabacología. Y agregó: “El consumo de vapeadores primero se asocia con un aumento de síntomas como dolor de garganta y dificultad respiratoria. Luego está relacionado con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y mayor riesgo de infarto agudo de miocardio. Es decir, no son en absoluto inocuos y lo único nuevo es que lo que están produciendo son enfermedades de una naturaleza distinta a las que conocíamos antes”.

De hecho, a fines de 2019 se describió una enfermedad respiratoria grave asociada al vapeo, denominada Injuria Pulmonar Aguda por Cigarrillo Electrónico (EVALI, por sus siglas en inglés). Se reportaron alrededor de 60 muertes vinculadas a este síndrome, que genera una inflamación severa en los pulmones.

También se han documentado daños en otros órganos, quemaduras por explosión de los dispositivos, intoxicaciones por ingesta accidental de los líquidos, exposición al humo de segunda y tercera mano, entre otros. Uno de los mitos en torno al “vapeo” es que podrían ser útiles como estrategia para dejar de fumar. Sin embargo, esto no se ha demostrado y, por el contrario, aumentan los efectos adversos en la salud de la población, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fuente: Chequeado