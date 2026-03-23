$LIBRA: los pagos mensuales de Novelli a Javier Milei

Avanza investigación por criptoestafa $LIBRA a partir de audios de Mauricio Novelli. Investigan pagos mensuales a Javier Milei por servicios de "influencer".

Audios. Novelli le pagaba a Milei cuando era diputado y le sigió pagando aún siendo Presidente por servicios de "Influencer"

Audios. Novelli le pagaba a Milei cuando era diputado y le sigió pagando aún siendo Presidente por servicios de "Influencer"

Audios. Novelli le pagaba a Milei cuando era diputado y le sigió pagando aún siendo Presidente por servicios de "Influencer"

Audios. Novelli le pagaba a Milei cuando era diputado y le sigió pagando aún siendo Presidente por servicios de "Influencer"

Una reconstrucción periodística basada en archivos recuperados por la Justicia revela que el lobista Mauricio Novelli habría pagado un "sueldo" mensual de 2.000 dólares a Javier Milei mientras este se desempeñaba como diputado nacional. La investigación se fundamenta en más de 101.000 mensajes, audios y documentos obtenidos por peritos del Ministerio Público Fiscal del teléfono celular y otros dispositivos electrónicos de Novelli, e el marco de la investigación pro la criptoestafa $LIBRA .

Los pagos, que habrían comenzado en 2021, estaban vinculados a la promoción que el actual mandatario realizaba en sus redes sociales sobre cursos de la empresa N&W Profesional Traders y el lanzamiento de activos digitales como "$Vulc", los cuales colapsaron posteriormente.

Según los registros, publicados por La Nación, la dinámica de pagos habría continuado tras la llegada de Milei a la Casa Rosada, incluso duplicándose el monto a 4.000 dólares en registros de abril de 2024, lo que representaría una posible violación al artículo 92 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Presidente recibir otros emolumentos.

Además de los supuestos pagos en efectivo coordinados a través de financieras, existen comprobantes bancarios que confirman transferencias de 200.000 pesos a nombre de Karina Milei en julio y agosto de 2023 que están también incluidos en la investigación del periodista Hugo Alconada Mon.

Los registros oficiales también muestran que Novelli visitó la Casa Rosada el mismo día de noviembre de 2024 en que se envió a sí mismo un recordatorio de pago para "Javier Kari".

Embed Caso $LIBRA: peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron audios donde el lobista Novelli ordena pagar US$2000 mensuales a Milei. "Son sueldos", dijo. Hay además transferencias bancarias a Karina Milei. Link a la investigación: https://t.co/hmhF2NGfZA pic.twitter.com/KvX9rNXvGU — Hugo Alconada Mon (@halconada) March 22, 2026

Los audios

El material peritado incluye registros de voz donde Novelli detalla la naturaleza y regularidad de los pagos a su entonces secretaria, Ara Belén Aime González Bosque:

Definición de los pagos (3 de julio de 2023): "Okay, bueno. Esto es algo importante, a tener en cuenta, eh, porque a los influencers les pagamos todos los meses. Son... son sueldos, eh... Ponele lo de Milei, los USDT 2000, son todos los meses. Sueldo, sueldo... Eh... de última, para evitar confusiones, si querés lo podemos meter dentro de sueldos, eh... o bueno, ahí en 'influencers'. Pero eso tienen... tenés que calcularlo todos los meses para... porque es a principio de mes, eso, ¿viste? Es igual que, que los sueldos".

Respuesta de la asistente: "Claro, sí, no lo tuve en cuenta. Cuando tuvimos la llamada el viernes con Mija [Popov], él hizo como la suma de lo que teníamos que pagar, pero creo que no tuvimos en cuenta lo de lo de Milei y Danann, pero no estoy segura".

Instrucciones sobre montos (22 de junio de 2023): En este registro, Novelli explicó a su secretaria que debía apartar 2.000 dólares para “la secretaria de Milei” y otros 1.500 para el influencer Emmanuel Danann.