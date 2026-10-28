En Catamarca, Javier Milei defendió al RIGI y agradeció a los gobernadores.

Javier Milei inauguró la planta de producción de carbonato de litio de Río Tinto, en la provincia de Catamarca. El mandatario estuvo con el gobernador Ricardo Jalil.

Javier Milei defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y agradeció a los gobernadores “responsables” desde la provincia de Catamarca . En el marco de la inauguración de la planta de producción de carbonato de litio de Río Tinto, donde se mostró con el gobernador local, Raúl Jalil, el mandatario cuestionó a la oposición por criticar el RIGI y apuntó contra el riojano, Ricardo Quintela.

“A poco más de dos años de su sanción, el RIGI lleva más de 29 proyectos aprobados: 13 mineros. Es sinónimo de estabilidad fiscal y aduanera. Vuelven cada día más rica la Argentina y permite que todos los argentinos accedan a un mejor nivel de vida”, destacó.

En la misma línea, planteó: “Por eso me cuesta entender a los opositores que hablan del costo fiscal del RIGI. Cómo puede costar algo que sin el RIGI jamás se hubiera hecho. Un proyecto que no existía no paga impuestos, no da trabajo y no exporta”, agregó.

“Tampoco logro comprender a los que hablan de que este tipo de inversiones no se expanden o no derraman hacia la economía”, sentenció. Y completó: “Este es el único camino a la grandeza. Están los que hablan y los que hacen. Los que hacen están ocupados trabajando, andan dando vuelta siempre los que no hacen”.

Más expresiones durante el discurso

En otro pasaje de su discurso, y en paralelo a los proyectos de ley en negociación, entre ellos la reforma electoral y el Presupuesto 2027, el mandatario agradeció a los gobernadores “responsables” y cuestionó a los opositores como Quintela.

“Me gustaría reconocer a los gobernadores que abrazaron el cambio de época y adhirieron al RIGI. Mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones, Quintela volvió a emitir papelitos de colores llamados chachos para pagarle a los estatales”, sostuvo ante la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Asimismo, remarcó que, “mientras unos creen que el camino del progreso es la inversión, otros siguen creyendo en emitir descontroladamente para emitir papelitos infinitos”.

Por último, en el marco del día del minero, el Presidente destacó la tarea de los trabajadores y les agradeció por “hacer grande la Argentina nuevamente”.

Y finalizó: “Nosotros propusimos un objetivo de país, pero son ustedes los que arriesgan su propio capital, los que convierten un salar en exportaciones y los que trabajan sin descanso para progresar, para subir cada día a la montaña y lograr que el resto del país progrese con ustedes”.