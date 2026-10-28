Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida desde el 7 de octubre en Corrientes

La maestra rural habría desaparecido hace 21 días en Esquina. Hay cinco detenidos en la causa. La principal hipótesis apunta a un posible femicidio

Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que había desaparecido el 7 de octubre en Corrientes.

En medio de la búsqueda, y antes de que se confirmara el hallazgo, el Ministerio Público Fiscal de Corrientes dictó la prisión preventiva para cinco personas del entorno de la estancia, imputadas con diferentes cargos.

Fue hallado en la zona cero en la localidad de Esquina. Estaba a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, ubicada dentro de la estancia “El Curupí”, donde trabajaba como docente suplente.

Por un lado, Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo, acusado como autor del femicidio y principal sospechoso.

También están detenidos los peones rurales Felipe Sandoval y Nahuel Rojas; y Rosa Leguizamón, baqueana y pareja de Rojas, acusados de encubrimiento.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un allegado a la familia de los peones, que fue acusado por falso testimonio.