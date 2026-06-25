El oficialismo logró la media sanción del Súper RIGI en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó el régimen para incentivar grandes inversiones en nuevas industrias, Súper RIGI, que propone beneficios fiscales por 30 años.

Al cabo de una extensa sesión de Diputados, el oficialismo consiguió con el respaldo de sus aliados aprobar la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, también llamado “Súper RIGI”. El proyecto tuvo media sanción con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. La aprobación en general se consiguió poco antes de las 23.30.

En el marco de un intenso debate que tuvo fuertes cruces entre oficialismo y la oposición, la Cámara baja dio luz verde a un proyecto que busca establecer un régimen de grandes inversiones apuntado a empresas tecnológicas y de inteligencia artificial, a partir de un esquema con beneficios impositivos por 30 años.

Votación en Diputados

Antes de la votación, el miembro informante del oficialismo anunció que se había introducido en el dictamen una modificación del inciso D del artículo 113 del dictamen general, que quedó de esta manera: “Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios no aplicarán nuevas regalías ni nuevos cánones administrativos, como así tampoco aumentarán las regalías o cánones vigentes”.

Como suele suceder cuando de proyectos del Ejecutivo se trata, estuvo en los palcos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La oposición comenzó a cantar al verla: “¿Y Adorni dónde está?”.

La nueva versión del RIGI, creado originalmente por la Ley Bases, obtuvo el respaldo del oficialismo, los diputados del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR, MID, Por Santa Cruz), Innovación Federal (Salta+Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan).

Qué dice el Súper RIGI

El Súper RIGI tiene el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país. La iniciativa apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo.

Entre los beneficios impositivos se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

Según recordó el sitio Parlamentario, entre las modificaciones para obtener adhesiones, se incorporó en comisiones entre los “objetivos prioritarios” del Súper RIGI, el incentivo del “desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina”.

En tanto, sobre la definición y acreditación de esas “nuevas actividades económicas”, ello se realizará “conforme a los criterios objetivos y parámetros mensurables que se establezcan en” la reglamentación, es decir, lo deja en manos del Poder Ejecutivo.

Sobre el plazo para presentar la solicitud de adhesión al Súper RIGI, que será de 5 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley, el PEN podrá prorrogar dicho plazo, por única vez, por un período adicional de hasta un año, a computarse desde el vencimiento del plazo establecido, “mediante decreto fundado en una evaluación previa sobre el desempeño del régimen, que deberá ser publicada en forma simultánea con el decreto que disponga la prórroga”.

Por otra parte, a los efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión, las inversiones realizadas en Investigación y Desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto, se computarán por el doble de su valor. Mientras que la ponderación no podrá representar más del 20% del monto mínimo de inversión. “El excedente de inversión en investigación y desarrollo por sobre dicho límite se computará por su valor nominal”, establece.

Como uno de los cambios principales, se prevé un “plan de desarrollo de proveedores locales” que “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes, de servicios y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

También se dispone la creación de un “Registro Público de Proyectos del Súper RIGI”, que deberá ser de “carácter público y de acceso libre”, bajo la órbita de la autoridad de aplicación.