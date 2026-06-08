El Senado avanza con el tratamiento de cargos judiciales, incluido el fiscal federal de Gualeguaychú

El Senado inicia el tratamiento de un segundo paquete de pliegos judiciales, entre ellos el de Pedro Mariano Rebollo para la Fiscalía Federal de Gualeguaychú.

Pedro Rebollo espera el tratamiento de su pliego para fiscal federal de Gualeguaychú.

Concluida la polémica aprobación del primer tramo de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo al Senado, se inicia este martes la segunda etapa de esta tarea que tiene al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, como bastonero oficial de una tarea que permitirá -en caso de avanzar al ritmo propuesto por el oficialismo- cubrir alrededor de 200 vacantes, de las al menos 300 que tiene hoy la justicia. En la lista de espera está el pliego de Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú.

Esa primera etapa concluyó el jueves pasado, enmarcada por la polémica que rodeó la bolilla negra que en el transcurso de este debate se generó en torno a la designación de Verónica Michelli al frente del Tribunal Oral N° 3 de La Plata. Y dejó como saldo la aprobación de 67 cargos judiciales, entre los cuales -además del nombre citad- figuraron los casos de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

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Pedro Rebollo

En la sesión del 14 de mayo pasado ingresaron 65 pliegos judiciales, compuestos por aspirantes a jueces, camaristas, fiscales, defensores y conjueces, y este martes a partir de las 10 de la mañana comenzarán a desfilar por la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto.

En esta oportunidad se espera la presentación de siete postulantes, uno de los cuales es el doctor Leopoldo Jorge Rago Gallo, quien ya es juez y ha sido postulado por el Ejecutivo para extender su mandato por otros 5 años, al haber cumplido ya 75 años de edad. Está propuesto para continuar como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N.° 2 de San Juan, provincia de San Juan.

Rago Gallo es el único postulante del interior que se presentará este martes, dado que el resto corresponde en todos los casos para ocupar cargos del fuero laboral en la Capital Federal. Ellos son Víctor Arturo Pesino, también propuesto para un nuevo nombramiento en el seno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII; María Claudia Jueguen, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X; Marina Edith Pisacco, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI; y Diego Javier Tula, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.

También se presentarán Diego Fernando Manauta, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V; y Claudio Fabián Loguarro, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.

Esta decisión de incluir en su gran mayoría a miembros de juzgados de la Ciudad de Buenos Aires despertó el reproche de los senadores dialoguistas, que reclaman atender las necesidades de cubrir vacantes del interior, cosa que se cumple a cuentagotas.

Cargos judiciales

Cabe consignar que de los 65 cargos judiciales propuestos en esta segunda etapa, 39 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires; 3 a la provincia de Buenos Aires; 2 al Chaco; 6 conjueces para Córdoba; 2 puestos para Corrientes; y 2 a Tucumán.

El resto se completa con un representante para cada una de estas provincias: Catamarca, Chubut, Mendoza, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Santiago del Estero.

Entre los que se presentarán este martes está Víctor Arturo Pesino, cuya prórroga deberá autorizar el Senado, yes uno de los jueces que falló a favor de reponer la Ley de Modernización Laboral.

Los nombres trabados

De la primera tanda de pliegos hay todavía tres frenados, ya que todavía no consiguieron las firmas suficientes para llegar al recinto. Se trata de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, quienes tienen presuntos vínculos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y reunieron 8 firmas cada uno, faltándoles una más para llegar al recinto; como así también Juan Manuel Mejuto, cuestionado por su supuesta cercanía con el kirchnerismo y la agrupación K Justicia Legítima, quien solo consiguió 3 firmas.

La lista de postulantes

Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.

Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.

Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.

Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.

Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.

Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.

Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.

Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.

Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.

Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.

Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.

Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.

Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.

Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.

Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.

Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.

Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.

Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.

Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.

Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.

Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.

Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.

María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.

Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.

Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.

Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.

Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.

María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.

Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.

Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.

Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.

Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.

Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.

Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.

Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.

Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.

Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.

Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.

Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.

Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.

Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.

Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.

Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.

José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.

Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.

María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.

Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.

Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Saraboso, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.