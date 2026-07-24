Uno Entre Rios | Policiales | Policía

Gualeguaychú: seguirá con prisión preventiva el policía que será juzgado por intento de femicidio

Se trata de Mauricio Corvalán, acusado de balear a su esposa. El hecho ocurrió en Gualeguaychú en agosto de 2025.

24 de julio 2026 · 09:34hs
Gualeguaychú: seguirá con prisión preventiva el policía que será juzgado por intento de femicidio

La Justicia de Gualeguaychú prorrogó por 20 días la prisión preventiva del sargento Mauricio Corvalán, de 38 años, acusado de femicidio contra su esposa, Carolina Huck, de 31, a quien baleó el 24 de agosto de 2025. La decisión mantiene al policía alojado en la Unidad Penal N° 9 mientras avanza la causa por un hecho que conmocionó a la ciudad.

La medida se resolvió en una audiencia de coerción encabezada por el juez Mauricio Derudi. Tanto la querella, representada por Pablo Di Lollo, como el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Jorge Gutiérrez, habían pedido que la detención se extendiera hasta el juicio.

Un joven de 26 años fue detenido en La Paz tras intentar agredir a la policía con una cuchilla durante los festejos en la plaza principal.

La Paz: detuvieron a un hombre tras intentar agredir a la policía durante los festejos por Argentina

dos jovenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la ruta 11

Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

LEER MÁS: Enviaron a juicio a policía de Gualeguaychú y piden 15 años de cárcel por intento de femicidio

Intento de femicidio

El hecho por el cual será juzgado Corvalán ocurrió la noche del domingo 24 de agosto de 2025, después de las 21:30, en la vivienda que compartía con su esposa en la zona norte de la ciudad. Según la investigación, el ataque se produjo tras una discusión motivada por cuestiones económicas y la crianza de la hija de ambos, de 5 años. Corvalán le recriminaba a Huck, profesora de Educación Especial, la cantidad de horas que pasaba fuera de casa trabajando. En ese contexto, el policía utilizó su arma reglamentaria para disparar contra su pareja.

Carolina Huck, la maestra herida de gravedad por su pareja, ya está en su hogar en Gualeguaychú.

Carolina Huck, la maestra herida de gravedad por su pareja, ya está en su hogar en Gualeguaychú.

Inmediatamente después de la agresión, el propio Corvalán llamó al Comando Radioeléctrico informando lo ocurrido y solicitando asistencia médica. Al llegar el personal sanitario, ayudó a cargar a su esposa en la ambulancia, pero antes de que arribara el patrullero policial, se efectuó un disparo en el mentón frente a su domicilio.

Las consecuencias del ataque fueron devastadoras para ambos, aunque inicialmente los pronósticos de supervivencia eran poco optimistas debido a la gravedad de las heridas. Huck sufrió una lesión toracoabdominal que afectó sus pulmones y requirió la extirpación del bazo, resultando finalmente en una sección completa de médula con paraplejia, lo que le provocó una parálisis irreversible en sus miembros inferiores. Por su parte, Corvalán sufrió lesiones cerebrales con pérdida de masa encefálica y la pérdida de un ojo tras su intento de suicidio.

Policía Intento de femicidio Gualeguaychú
Noticias relacionadas
Un camión volcó en la ruta 18 y su conductor sufrió lesiones leves.

Un camionero sufrió lesiones leves tras despistar y volcar en la ruta 18

la justicia paraguaya dicto arresto domiciliario para kueider y su pareja por presunto lavado de dinero

La Justicia paraguaya dictó arresto domiciliario para Kueider y su pareja por presunto lavado de dinero

Se produjo un accidente de tránsito con lesionados en calle Miguel David de Paraná. 

Paraná: accidente de tránsito con lesionados en calle Miguel David

Una de las camionetas que chocó volcó tras el choque en Chajarí.

Un violento accidente en Chajarí dejó una bebé con heridas

Ver comentarios

Lo último

De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

Lisandro Martínez eligió Gualeguay para descansar tras el Mundial 2026

Lisandro Martínez eligió Gualeguay para descansar tras el Mundial 2026

Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

Ultimo Momento
De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

Lisandro Martínez eligió Gualeguay para descansar tras el Mundial 2026

Lisandro Martínez eligió Gualeguay para descansar tras el Mundial 2026

Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

Un camionero sufrió lesiones leves tras despistar y volcar en la ruta 18

Un camionero sufrió lesiones leves tras despistar y volcar en la ruta 18

Racing y Gimnasia protagonizarán el duelo destacado del viernes

Racing y Gimnasia protagonizarán el duelo destacado del viernes

Policiales
Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

Dos jóvenes sufrieron lesiones leves tras un choque sobre la Ruta 11

Un camionero sufrió lesiones leves tras despistar y volcar en la ruta 18

Un camionero sufrió lesiones leves tras despistar y volcar en la ruta 18

Gualeguaychú: seguirá con prisión preventiva el policía que será juzgado por intento de femicidio

Gualeguaychú: seguirá con prisión preventiva el policía que será juzgado por intento de femicidio

La Justicia paraguaya dictó arresto domiciliario para Kueider y su pareja por presunto lavado de dinero

La Justicia paraguaya dictó arresto domiciliario para Kueider y su pareja por presunto lavado de dinero

Paraná: accidente de tránsito con lesionados en calle Miguel David

Paraná: accidente de tránsito con lesionados en calle Miguel David

Ovación
Racing y Gimnasia protagonizarán el duelo destacado del viernes

Racing y Gimnasia protagonizarán el duelo destacado del viernes

Boca Juniors venció a OHiggins y definirá en Chile el pasaje a octavos

Boca Juniors venció a O'Higgins y definirá en Chile el pasaje a octavos

Belgrano derrotó agónicamente a Rosario Central por el Torneo Clausura

Belgrano derrotó agónicamente a Rosario Central por el Torneo Clausura

Argentinos Juniors logró una agónica victoria en Junín

Argentinos Juniors logró una agónica victoria en Junín

Una multitud distinguió a Marcos Senesi en Concordia

Una multitud distinguió a Marcos Senesi en Concordia

La provincia
De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

La búsqueda de una salida laboral impulsó una inscripción récord en capacitaciones del CGE

La búsqueda de una salida laboral impulsó una inscripción récord en capacitaciones del CGE

Pasión por el modelismo: se hará el fin de semana la exposición que ya es un clásico en Paraná

Pasión por el modelismo: se hará el fin de semana la exposición que ya es un clásico en Paraná

Diputados aprobó el alivio fiscal para comercios y monotributistas de Entre Ríos por mayoría

Diputados aprobó el alivio fiscal para comercios y monotributistas de Entre Ríos por mayoría

Entre Ríos, presente en la coordinación interprovincial por el fenómeno de El Niño

Entre Ríos, presente en la coordinación interprovincial por el fenómeno de El Niño

Dejanos tu comentario