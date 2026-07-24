Gualeguaychú: seguirá con prisión preventiva el policía que será juzgado por intento de femicidio

Se trata de Mauricio Corvalán, acusado de balear a su esposa. El hecho ocurrió en Gualeguaychú en agosto de 2025.

La Justicia de Gualeguaychú prorrogó por 20 días la prisión preventiva del sargento Mauricio Corvalán, de 38 años, acusado de femicidio contra su esposa, Carolina Huck, de 31, a quien baleó el 24 de agosto de 2025. La decisión mantiene al policía alojado en la Unidad Penal N° 9 mientras avanza la causa por un hecho que conmocionó a la ciudad.

La medida se resolvió en una audiencia de coerción encabezada por el juez Mauricio Derudi. Tanto la querella, representada por Pablo Di Lollo, como el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Jorge Gutiérrez, habían pedido que la detención se extendiera hasta el juicio.

Intento de femicidio

El hecho por el cual será juzgado Corvalán ocurrió la noche del domingo 24 de agosto de 2025, después de las 21:30, en la vivienda que compartía con su esposa en la zona norte de la ciudad. Según la investigación, el ataque se produjo tras una discusión motivada por cuestiones económicas y la crianza de la hija de ambos, de 5 años. Corvalán le recriminaba a Huck, profesora de Educación Especial, la cantidad de horas que pasaba fuera de casa trabajando. En ese contexto, el policía utilizó su arma reglamentaria para disparar contra su pareja.

Carolina Huck, la maestra herida de gravedad por su pareja, ya está en su hogar en Gualeguaychú.

Inmediatamente después de la agresión, el propio Corvalán llamó al Comando Radioeléctrico informando lo ocurrido y solicitando asistencia médica. Al llegar el personal sanitario, ayudó a cargar a su esposa en la ambulancia, pero antes de que arribara el patrullero policial, se efectuó un disparo en el mentón frente a su domicilio.

Las consecuencias del ataque fueron devastadoras para ambos, aunque inicialmente los pronósticos de supervivencia eran poco optimistas debido a la gravedad de las heridas. Huck sufrió una lesión toracoabdominal que afectó sus pulmones y requirió la extirpación del bazo, resultando finalmente en una sección completa de médula con paraplejia, lo que le provocó una parálisis irreversible en sus miembros inferiores. Por su parte, Corvalán sufrió lesiones cerebrales con pérdida de masa encefálica y la pérdida de un ojo tras su intento de suicidio.