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El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo, donde los pozos más importantes quedaron sin ganadores. En tanto, en el Siempre Sale se registraron 33 ganadores.

6 de mayo 2026 · 22:03hs
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios en el sorteo de este miércoles. 

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios en el sorteo de este miércoles. 

El Quini 6 tuvo este miércoles un nuevo sorteo, donde los pozos más importantes quedaron sin ganadores. En tanto, en el Siempre Sale se registraron 33 apostadores que cobrarán $9.298.203,55 cada uno. Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.170 millones de pesos.

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Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron: 42-17-18-20-05-13. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.434.254.434.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 sorteo este miércoles y no hubo ganadores en los principales sorteos. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Por otra parte, en La Segunda los números favorecidos fueron 20-37-03-15-14-40. Aquí tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo se pondrán en juego $780.000.000.

Mientras que en La Revancha aparecieron el 34-30-25-35-03-33. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, se acumulan $4.360.455.180.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 20-00-07-30-40-05. Aquí hubo 33 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $9.298.203,55. Cuatro de los afortunados son de Entre Ríos.

Quini 6 Ganadores Pozos millonarios Siempre Sale
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