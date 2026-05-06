El Quini 6 realizó un nuevo sorteo, donde los pozos más importantes quedaron sin ganadores. En tanto, en el Siempre Sale se registraron 33 ganadores.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios en el sorteo de este miércoles.

El Quini 6 tuvo este miércoles un nuevo sorteo, donde los pozos más importantes quedaron sin ganadores. En tanto, en el Siempre Sale se registraron 33 apostadores que cobrarán $9.298.203,55 cada uno. Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.170 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron: 42-17-18-20-05-13. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.434.254.434.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Por otra parte, en La Segunda los números favorecidos fueron 20-37-03-15-14-40. Aquí tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo se pondrán en juego $780.000.000.

Mientras que en La Revancha aparecieron el 34-30-25-35-03-33. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, se acumulan $4.360.455.180.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 20-00-07-30-40-05. Aquí hubo 33 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $9.298.203,55. Cuatro de los afortunados son de Entre Ríos.