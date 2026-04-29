Este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y los principales pozos millonarios quedaron vacantes por lo que se acumularon cifras importantes para la jugada del domingo próximo.
Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes
Los principales pozos millonarios quedaron vacantes este miércoles, en un nuevo sorteo del Quini 6. En el Siempre Sale, hubo 25 ganadores con cinco aciertos.
En tanto que en el Siempre Sale, hubo 25 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $11.580.923,16, dos son de Entre Ríos.
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En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 06-07-43-13-04-19. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo un total de $959.232.910.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron los siguientes: 32-12-14-05-34-03. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 25-01-16-33-08-43. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.546.932.522.
En el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 15-06-45-03-38-19. En esta modalidad hubo 25 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.580.923,16. Dos de los afortunados son de Entre Ríos.