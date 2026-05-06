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Biciviajeros entrerrianos compartieron mates con Manu Ginóbili en Texas

Tres jóvenes de Gualeguaychú recorren América en bicicleta rumbo al Mundial y vivieron un momento único: compartieron mates con Emanuel Ginóbili en Texas.

6 de mayo 2026 · 14:20hs
Biciviajeros entrerrianos compartieron mates con Manu Ginóbili en Texas.

Biciviajeros entrerrianos compartieron mates con Manu Ginóbili en Texas.

Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini partieron el sábado 16 de agosto de 2025 desde la Plaza Urquiza de Gualeguaychú con un objetivo claro: llegar en bicicleta al debut de la Selección Argentina en suelo norteamericano. Lo inesperado fue uno de los momentos memorables del viaje: compartir unos mates con Emanuel Ginóbili en San Antonio, Texas, sin dudas inolvidable.

Los tres ciclistas, conocidos por su proyecto Enbiciandoalmundo, recorrieron miles de kilómetros hasta encontrarse con una verdadera leyenda del básquet. El saludo fue cálido y el mate, inevitable. En ese encuentro íntimo, los gualeguaychuenses compartieron una ronda con el bahiense que dejó una huella imborrable en los San Antonio Spurs.

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De Gualeguaychú a la NBA: el inesperado encuentro con Ginóbili

Durante sus 16 temporadas en la NBA, Ginóbili conquistó cuatro títulos (2003, 2005, 2007 y 2014), fue distinguido como Mejor Sexto Hombre en 2008 y protagonizó una emotiva despedida en 2019, cuando su camiseta número 20 fue retirada en el AT&T Center (actual Frost Bank Center). Su legado quedó definitivamente consagrado con su ingreso al Salón de la Fama del Baloncesto en 2022.

La hospitalidad del exjugador fue total: además de los mates, los invitó a presenciar un partido de los Spurs en el estadio donde construyó su historia grande.

Tras este encuentro inesperado, los biciviajeros continuaron su travesía rumbo a Kansas City, donde se producirá el debut de la Scaloneta. Pero el viaje no termina ahí. Con la motivación renovada, ya se plantearon nuevos objetivos: conocer a Lionel Messi y a Franco Colapinto.

"Los próximos mates son con ustedes: Franco Colapinto y Leo Messi. Vayan calentando el agua", lanzaron Vicente, Miguel y Yamandú, con la confianza intacta de quienes entienden que los sueños, incluso los más improbables, se alcanzan a fuerza de pedal.

Entrerrianos Manu Ginóbili Gualeguaychú
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