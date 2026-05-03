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El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo, donde los pozos más importantes quedaron sin ganadores. En tanto, en el Siempre Sale se registraron 14 apostadores.

3 de mayo 2026 · 21:50hs
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

El Quini 6 tuvo este domingo un nuevo sorteo, donde los pozos más importantes quedaron sin ganadores. En tanto, en el Siempre Sale se registraron 14 apostadores que cobrarán más de 26 millones de pesos cada uno. En tanto, desde la Lotería de Santa Fe informaron que el miércoles habrá en total 7.150 millones de pesos en juego.

Los números del Quini 6

En el sorteo Tradicional, las bolillas que salieron fueron: 09 - 15 - 17 - 30 - 37 - 43. En esta ocasión no hubo afortunados y para el próximo sorteo quedaron acumulados $1.223.675.359.

El Quini 6 sorteo este miércoles y no hubo ganadores en los principales sorteos. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Un apostador se hizo millonario en La Segunda del Quini 6. 

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Segunda

En cuanto a La Segunda del Quini 6 los números favorecidos resultaron: 00 - 06 - 10 - 15 - 21 - 25. Tampoco hubo ganadores en este sorteo y para el próximo quedaron vacantes $780.000.000.

En tanto, en La Revancha está el pozo más suculento y los números sorteadores fueron: 05 - 07 - 19 - 28 - 29 - 32. Quedaron vacantes $3.999.786.966 para el sorteo del miércoles, ya que ningún apostador tuvo seis aciertos.

Por último, en el Siempre Sale hubo 14 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 00 - 12 - 22 - 28 - 41 - 44. Cada uno pasará a cobrar $26.281.855,93.

Quini 6 Apostadores Santa Fe
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