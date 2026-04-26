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Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Segunda

Este domingo, se registró un ganador con todos los aciertos en La Segunda del Quini 6. En el Siempre Sale hubo 18 ganadores, uno de ellos es de Entre Ríos.

26 de abril 2026 · 21:58hs
Un apostador se hizo millonario en La Segunda del Quini 6. 

Un apostador se hizo millonario en La Segunda del Quini 6. 

Este domingo un apostador se hizo millonario en la modalidad La Segunda del Quini 6 y se hizo acreedor de $965.697.295,50. La boleta se jugó en Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe. Por otra parte, en el Siempre Sale, hubo 18 ganadores y cada uno cobrará $20.953.876,50. Uno de los afortunados es de Entre Ríos.

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Todos los sorteos del Quini 6

En el Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 20-17-42-30-16-28. En esta modalidad, ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el próximo miércoles $780.000.000.

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: un apostador ganó más de 377 millones de pesos

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En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-01-28-15-20-06. Aquí hubo un apostador que acertó todos los números y se llevó $965.697.295,50. La boleta se jugó en Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 32-02-40-09-42-41. Acá tampoco hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $3.210.639.444.

Por último, en el Siempre Sale hubo 18 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 40-38-11-34-14-20. Cobrarán cada uno $20.953.876,50. Uno es de Entre Ríos.

Quini 6 apostador Millonario La Segunda
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