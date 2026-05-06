Uno Entre Rios | Ovación | Rodrigo Morales Toye

El paranaense Rodrigo Morales Toye fue convocado para una Concentración Nacional Sub 16 de arqueros

Rodrigo Morales Toye, arquero de Talleres, fue convocado por la CAH a una concentración que se realizará del 11 al 14 de mayo en el Cenard.

6 de mayo 2026 · 18:32hs
Rodrigo Morales Toye fue el único entrerriano convocado.

@ph.susanitaca

Rodrigo Morales Toye fue el único entrerriano convocado.

El paranaense Rodrigo Morales Toye fue convocado a la Concentración Nacional Sub 16 de arqueros, en el marco del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos impulsado por la Confederación Argentina de Hockey (CAH), una iniciativa clave para proyectar a los futuros seleccionados del país.

La concentración se desarrollará desde el lunes 11 al juves 14 de mayo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

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Esta convocatoria forma parte de un proceso integral de seguimiento y evaluación que se lleva adelante en distintos puntos del territorio nacional, con el objetivo de identificar a los jugadores con mayor proyección en cada puesto. En ese contexto, Morales Toye tendrá la oportunidad de entrenar junto a otros arqueros destacados de su categoría, bajo la mirada de entrenadores y coordinadores nacionales.

El joven, que representa al Club Atlético Talleres de Paraná, fue el único arquero Sub 16 masculino de Entre Ríos en ser citado, lo que resalta no solo su nivel individual sino también el trabajo formativo que se viene desarrollando en la institución. Su desempeño en competencias regionales y nacionales habría sido determinante para captar la atención de los seleccionadores.

La oportunidad de Rodrigo Morales Toye

Durante la concentración, los convocados participarán de entrenamientos específicos para su posición, evaluaciones técnicas, físicas y tácticas, además de charlas formativas vinculadas al alto rendimiento. Estas instancias no solo buscan medir el presente de los jugadores, sino también acompañar su crecimiento a mediano y largo plazo dentro del hockey argentino.

La citación de Morales Toye representa un motivo de orgullo para el hockey paranaense y entrerriano, que continúa consolidándose como una cantera de talentos. A su vez, abre una puerta importante para el arquero, que empieza a transitar el camino hacia posibles futuras convocatorias a seleccionados juveniles nacionales.

Rodrigo Morales Toye Concentración Nacional Talleres Hockey sobre césped
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