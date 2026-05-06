Renunció el presidente de la obra social de las Fuerzas Armadas

El General de Brigada Sergio Maldonado renunció en medio de la crisis financiera y operativa de la obra social militar OSFA, aún sin solución.

El Gobierno nacional sufrió una nueva baja con la renuncia del General de Brigada (R) Sergio Maldonado, presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) en un contexto muy complejo para la cobertura sanitaria de militares, retirados y sus familiares.

Maldonado encabezaba OSFA, un organismo creado por el Ejecutivo tras el cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). OSFA viene, desde hace varios meses, sufriendo un continuo desgaste como consecuencia de reestructuraciones, cambios en su conducción y una transición incompleta desde que el Gobierno dividió el IOSFA en la Obra Social de las Fuerzas Armadas y y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad.

Caso Manuel Adorni: el contratista de la casa del country dijo que recibió dólares en efectivo

Piden la detención de Manuel Adorni y que le apliquen la doctrina Irurzun

Desde el Ministerio de Defensa reconocen que este proceso fue afectado por los problemas financieros, las exigencias operativas y los reclamos de prestadores y afiliados.

Un informe crítico

Según el informe que el Ministerio de Defensa presentó ante la Cámara de Diputados la deuda del IOSFA al 31 de marzo de 2026 era de $248.600.811.333,39. El pasivo incluye: $161 millones en servicios básicos; $16.290 millones en reintegros; $178.961 millones en gasto prestacional y funcionamiento, y $53.187 millones en préstamos del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

Además, el Ejecutivo remarcó que la OSFA reconoce reintegros por estudios, consultas, prácticas quirúrgicas e internaciones; y que la nueva obra social funciona desde el miércoles 1 de abril de 2026.

El Gobierno nombró oficialmente a los miembros titulares y suplentes del directorio de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) a través de la resolución 124/2026 que se publicó el pasado miércoles 4 de marzo en el Boletín Oficial.

Según este documento, el organismo se encuentra bajo la fiscalización y el control del Ministerio de Defensa, y es dirigido por un directorio integrado por cinco miembros titulares, cada uno con su correspondiente suplente. El titular de la cartera se encarga de designar o despedir a sus integrantes.

Dirigiendo a la flamante institución se designó, en ese momento, al General de Brigada (R) Sergio Maldonado, quien debía ejercer la presidencia por un periodo de dos años. La vicepresidencia fue para el General de Brigada (R) Omar Horacio Domínguez. Ambos nombramientos fueron resultado de una propuesta del Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

El resto de los miembros titulares del concejo directivo son el Capitán de Navío (R.E.) Gustavo Rubén Rivas, y el Comodoro (R) Juan Carlos Ruiz Pringles. Los suplentes nombrados fueron CR A (R) Juan José Collins, CR I (R) Darío Gabriel Banchio, Capitán de Navío (R.E.) Miguel Ángel Alonso y Comodoro Mayor Sergio Luis Busdrago.

Los nuevos directivos deben demostrar, para acceder al cargo, “condiciones de idoneidad técnica, experiencia en funciones de conducción o gestión en materia de administración de servicios de salud, seguridad social, gestión pública, administración financiera y/o dirección de grandes organizaciones”.