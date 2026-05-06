Encuentro de grandes: Lionel Messi conoció a Kiko

Lionel Messi se fotografió con Carlos Villagrán, legendario actor del Chavo del 8. "Estoy honrado. Te respeto", expresó el comediante.

Lionel Messi , capitán de la Selección Argentina e Inter Miami, sigue conociendo estrellas durante su etapa en Estados Unidos. En esta oportunidad, tuvo un encuentro con nada menos que el actor mexicano Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko del Chavo del 8.

El fin de semana, el comediante había asistido al duelo de las Garzas con Orlando City en el Nu Stadium. "Vienes a ver a Messi, ¡que es mi ídolo! Le tengo que tocar la puerta y decirle: 'No me voy a morir sin darte la mano'", había expresado.

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Ese encuentro llegó pocas horas después. "Estoy honrado. Te respeto", expresó el actor de 82 años. "El placer es mío", le respondió la Pulga, en un encuentro cordial y a pura risa en las instalaciones del Inter Miami.

Carlos Villagrán compartió las imágenes del encuentro en sus redes sociales. "Admiración absoluta de ambas partes, Argentina y México, FÚTBOL y COMEDIA. Dos genios congeniaron", afirmó.